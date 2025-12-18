Тарасов о 27 отраженных бросках в матче с «Лос-Анджелесом»: «Просто старался сохранять спокойствие»

Тарасов о 27 отраженных бросках «Лос-Анджелеса»: старался сохранять спокойствие.

Вратарь «Флориды» Даниил Тарасов высказался после победы над «Лос‑Анджелесом» (3:2).

В матче регулярного чемпионата НХЛ российский голкипер отразил 27 из 29 бросков.

«Я просто старался сохранять спокойствие. В начале матча бросков было не так много, и можно было сосредоточиться на каждом.

Ребята проделали отличную работу, они заблокировали много бросков. Я просто был очень сосредоточен, чтобы быть в игре, если что-то случится. Мы очень рады, для нас это большая победа», – сказал Тарасов.