  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Щитов о первой шайбе Кузнецова за «Металлург»: «Сейчас критики будет меньше, думаю. Евгению было тяжело войти в ритм без предсезонки – к плей-офф форму наберет»
0

Щитов о первой шайбе Кузнецова за «Металлург»: «Сейчас критики будет меньше, думаю. Евгению было тяжело войти в ритм без предсезонки – к плей-офф форму наберет»

Никита Щитов: Кузнецов подойдет к плей-офф в полной готовности.

Бывший защитник Спартака» Никита Щитов уверен, что Евгений Кузнецов наберет оптимальную форму к плей-офф.

Кузнецов забросил первую шайбу за «Металлург» во вчерашнем матче Fonbet КХЛ против «Сочи» (6:1).

«Мне кажется, у Разина по‑другому быть не может, в «Металлурге» подобраны очень хорошие специалисты. Кузнецов постепенно форму наберет и к плей‑офф подойдет в полной боевой готовности и принесет очень много пользы. В целом Евгений уже опытный хоккеист и знает, когда нужно выходить на пик формы. Тем более он был без предсезонки, и ему было тяжело войти в игровой ритм. Тем не менее, считаю, такие игроки должны приезжать в команду готовыми и приносить пользу здесь и сейчас, а не ждать решающих матчей сезона. Многие мировые звезды это демонстрируют.

Думаю, сейчас критических высказываний вокруг Кузнецова будет меньше. Хотя вашему брату всегда хочется к чему‑то придраться, чтобы была горячая новость. Не думаю, что есть какие‑то реальные конфликты, на самом деле внутри «Металлурга» все спокойно. Разин – очень серьезный тренер, авторитетный человек для игроков. Поэтому все нормально», – сказал Щитов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoЕвгений Кузнецов
logoМатч ТВ
logoАндрей Разин
logoМеталлург Мг
logoНикита Щитов
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
КХЛ. «Автомобилист» примет «Динамо» Минск, «Локомотив» против ЦСКА, «Нефтехимик» сыграет с «Авангардом», СКА – «Ак Барс»
сегодня, 05:10
Кравец и Галлан будут тренерами команды World Stars на Матче звезд КХЛ
37 минут назад
Якубов вошел в тренерский штаб «Динамо»
55 минут назад
Фетисов о Ротенберге во главе сборной после допуска: «Не хочу заниматься догадками – может, нас еще 3 года не вернут. Ни одну игру «России 25» не смотрел, соперники неинтересны»
сегодня, 09:28
«Локомотив» сыграет с ЦСКА. ВидеоСпортс’’ покажет матч Fonbet КХЛ в 19:00
сегодня, 08:13
НХЛ. «Вегас» проиграл «Нью-Джерси» по буллитам, «Флорида» обыграла «Лос-Анджелес», «Нэшвилл» уступил «Каролине»
сегодня, 06:05
⚡️ФХР и РОЛЬФ разыграли автомобиль на Кубке Первого канала
сегодня, 06:00Реклама
Никишин набрал очки в 4-м матче подряд – передача против «Нэшвилла». У защитника «Каролины» 13 очков в 32 играх сезона НХЛ
сегодня, 04:55
Кочетков отразил 25 из 26 бросков и стал второй звездой матча с «Нэшвиллом». Вратарь «Каролины» пытался забить в пустые ворота в 3-м периоде
сегодня, 04:25Видео
Тарасов – 3-я звезда матча с «Лос-Анджелесом». Вратарь «Флориды» отразил 27 из 29 бросков и выиграл 4-ю игру в сезоне
сегодня, 04:20
Ко всем новостям
Последние новости
Фоерстер пропустит 5 месяцев из-за травмы руки. Форвард «Филадельфии» перенес операцию
16 минут назад
Тэйвс провел 1100-й матч в НХЛ
сегодня, 09:11
Ткачев о шансах сыграть в НХЛ: «Вряд ли, поздно уже ехать. Вопрос возникал – решил остаться, как видите»
сегодня, 08:54
Дорофеев забил 14-й гол в сезоне – перевел матч с «Нью-Джерси» в овертайм на 56-й минуте. Форвард «Вегаса» набрал 22 очка в 32 играх чемпионата НХЛ
сегодня, 06:15Видео
«Каролина» выиграла 5-й матч подряд и лидирует в таблице Востока, опережая «Айлендерс» и «Детройт» на 5 очков
сегодня, 05:30
Сергачев против «Детройта»: 19-я передача в сезоне, «+2», 4 хита и 22:32 на льду. Защитник «Юты» сыграл 3:52 в большинстве и 4:31 – в меньшинстве
сегодня, 05:30
Свечников сделал 2 передачи в матче с «Нэшвиллом» при 17:31 на льду. Форвард «Каролины» набрал 20 очков в 33 играх сезона НХЛ
сегодня, 04:45
Самсонова заменили в перерыве после 4-х пропущенных в 1-м периоде матча с «Металлургом», в котором вратарь начинал карьеру
вчера, 21:08
Михайлов об 1:6 с «Металлургом»: «У «Сочи» ничего не получилось, наудалялись в матче с мастеровитым соперником. Против таких команд нельзя допускать отсебятины»
вчера, 20:17
Разин о 6:1 с «Сочи»: «Металлург» провел матч, близкий к идеальному. В конце молодой парень ошибся, но думаю, ему это запомнится, и больше таких ошибок он не будет делать»
вчера, 20:01