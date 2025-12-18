Щитов о первой шайбе Кузнецова за «Металлург»: «Сейчас критики будет меньше, думаю. Евгению было тяжело войти в ритм без предсезонки – к плей-офф форму наберет»

Никита Щитов: Кузнецов подойдет к плей-офф в полной готовности.

Бывший защитник Спартака» Никита Щитов уверен, что Евгений Кузнецов наберет оптимальную форму к плей-офф.

Кузнецов забросил первую шайбу за «Металлург» во вчерашнем матче Fonbet КХЛ против «Сочи» (6:1).

«Мне кажется, у Разина по‑другому быть не может, в «Металлурге» подобраны очень хорошие специалисты. Кузнецов постепенно форму наберет и к плей‑офф подойдет в полной боевой готовности и принесет очень много пользы. В целом Евгений уже опытный хоккеист и знает, когда нужно выходить на пик формы. Тем более он был без предсезонки, и ему было тяжело войти в игровой ритм. Тем не менее, считаю, такие игроки должны приезжать в команду готовыми и приносить пользу здесь и сейчас, а не ждать решающих матчей сезона. Многие мировые звезды это демонстрируют.

Думаю, сейчас критических высказываний вокруг Кузнецова будет меньше. Хотя вашему брату всегда хочется к чему‑то придраться, чтобы была горячая новость. Не думаю, что есть какие‑то реальные конфликты, на самом деле внутри «Металлурга » все спокойно. Разин – очень серьезный тренер, авторитетный человек для игроков. Поэтому все нормально», – сказал Щитов.