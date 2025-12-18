Ковальчук получил звание почетного гражданина Тверской области. Знак и удостоверение экс-форварду сборной России вручил врио губернатора Королев
Илья Ковальчук стал почетным гражданином Тверской области.
Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук стал почетным гражданином Тверской области.
В среду Ковальчук встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области Виталием Королевым и обсудил с ним перспективы развития хоккея в Верхневолжье.
На встрече Королев вручил Илье Ковальчуку знак и удостоверение Почетного гражданина Тверской области.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «ТВТверь»
