Ковальчук получил звание почетного гражданина Тверской области. Знак и удостоверение экс-форварду сборной России вручил врио губернатора Королев

Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук стал почетным гражданином Тверской области.

В среду Ковальчук встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области Виталием Королевым и обсудил с ним перспективы развития хоккея в Верхневолжье.

На встрече Королев вручил Илье Ковальчуку знак и удостоверение Почетного гражданина Тверской области.