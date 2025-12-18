Тэйвс провел 1100-й матч в НХЛ

Джонатан Тэйвс провел 1100 матчей в НХЛ.

Джонатан Тэйвс сыграл 1100 матчей в НХЛ.

37-летний нападающий «Виннипег Джетс» достиг этой отметки в матче против «Сент-Луиса» (0:1).

Тэйвс подписал контракт с «Виннипегом» летом этого года после двухлетнего перерыва из-за проблем со здоровьем. С 2007 по 2023 год канадец выступал за «Чикаго» и трижды выигрывал с командой Кубок Стэнли.