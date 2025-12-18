«Ростов» снялся с чемпионата России из-за проблем с финансированием: «Для региона, граничащего с зоной СВО, хоккейные матчи являются важным фактором снятия социального напряжения»
ХК «Ростов» объявил о снятии с чемпионата России.
«В связи с отсутствием финансирования Министерством спорта Ростовской области, хоккейный клуб «Ростов» вынужден сняться с Чемпионата России по хоккею.
За время существования клуб достиг следующих значимых результатов: 2015 год – чемпион Российской хоккейной лиги 2017 и 2019 годы – чемпион Первенства ВХЛ С 2019 года – постоянный участник Высшей хоккейной лиги Подготовлено 35 мастеров спорта России. Подготовили двух спортсменов Олимпийской сборной для участия в зимней универсиаде.
Для региона, граничащего с зоной СВО, хоккейные матчи являются важным фактором снятия социального напряжения. Сохранение профессионального хоккейного клуба «Ростов» в чемпионате России-ВХЛ является важным шагом для развития спорта в регионе и поддержания социального благополучия населения», – говорится в заявлении клуба.
«Ростов» занимает последнее, 32-е, место в таблице регулярного чемпионата ВХЛ.