Фанаты СКА и «Шанхая» устроили драку после матча КХЛ в Санкт-Петербурге. Полиция задержала двух человек

Фанаты СКА и «Шанхая» подрались после матча Fonbet КХЛ.

Во вторник СКА обыграл «Шанхай» в матче Fonbet КХЛ со счетом 4:1.

Сразу после игры возле Ледового дворца завязалась драка между группами болельщиков команд, сообщает Sport and Bets. По предварительным данным, причиной конфликта стали взаимные провокации и оскорбительные кричалки.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. В результате были задержаны два человека, причастные к организации беспорядков.