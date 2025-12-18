Фанаты СКА и «Шанхая» устроили драку после матча КХЛ в Санкт-Петербурге. Полиция задержала двух человек
Фанаты СКА и «Шанхая» подрались после матча Fonbet КХЛ.
Фанаты СКА и «Шанхай Дрэгонс» устроили потасовку после матча КХЛ.
Во вторник СКА обыграл «Шанхай» в матче Fonbet КХЛ со счетом 4:1.
Сразу после игры возле Ледового дворца завязалась драка между группами болельщиков команд, сообщает Sport and Bets. По предварительным данным, причиной конфликта стали взаимные провокации и оскорбительные кричалки.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. В результате были задержаны два человека, причастные к организации беспорядков.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport and Bets
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости