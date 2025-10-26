Детский тренер Кучерова: «Жизнь проходит, а это поколение на Олимпиаде не поиграло. Неправильно смешивать спорт и политику»

Детский тренер Никиты Кучерова считает проблемой неучастие России в Олимпиаде.

– Самое обидное, что Никита Кучеров пропустит Олимпиаду?

– И не только он один. Неправильно, что смешивают спорт и политику и что есть люди, которые что-то хотят для себя выторговать. Из Европы сейчас особенно. Спортсмены оказались крайними в этой ситуации. Жизнь проходит, а это поколение на Олимпиаде не поиграло. То пандемия, то еще что-то. Не играют на молодежных чемпионатах мира – жалко детей. Это огромная проблема.

– Молодые хоккеисты не развиваются без международных турниров?

– Даже я не знаю, развиваются они или нет. Но то, что не участвуют, это плохо. Когда они снова будут играть на международных турнирах, тогда будет видно, как развивались наши хоккеисты, – сказал Геннадий Курдин .