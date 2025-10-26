Губерниев о 1000 очках Кучерова в НХЛ: «Умница, технарь, человек, без которого сложно представить команду. Просто глава на льду!»

Дмитрий Губерниев высоко отозвался о Никите Кучерове.

Форвард «Тампы» ранее набрал 1000‑е и 1001‑е очко в регулярных чемпионатах НХЛ за всю карьеру.

«Никита Кучеров – один из самых ярких мастеров НХЛ последних лет. Мы ждали этого рекорда, и он произошел. Умница, технарь, человек, без которого сложно представить команду.

Блестящий снайпер и распасовщик – просто глава на льду! Один из лучших современных хоккеистов, умных, интеллектуальных. Когда ты смотришь хоккей Кучерова, то понимаешь, что это интеллектуальная и созидательная игра. Такой хоккей нам нужен», – сказал комментатор и телеведущий.