Первый тренер Кучерова о 1000 очках в НХЛ: «Показатель трудолюбия и таланта. Дальше нужно выиграть еще один Кубок Стэнли»

Первый тренер Никиты Кучерова высказался о 1000 очках игрока в НХЛ.

Ранее 32‑летний Кучеров набрал 1000‑е и 1001‑е очко в регулярных чемпионатах НХЛ за всю карьеру.

«Последние 2-3 года он шел к этому достижению. Это показатель трудолюбия и таланта. Талант ему достался от родителей с детских лет, когда он начинал. И за счет работы он добивается результата. Всегда нужно себя заставлять преодолевать. Тут все должно сложиться. В первую очередь, это трудолюбие. И не нужно останавливаться на достигнутом, как чаще всего происходит.

Дальше надо идти по мере поступления. Нужно выиграть еще один Кубок Стэнли. Хочется и за сборную на Олимпиаде поиграть, ему не довелось еще сыграть там. Кубок Стэнли он уже выигрывал, а Олимпиаду выиграть за сборную своей страны, этого еще не было. Плохо, что этому поколению так не повезло», – сказал Геннадий Курдин.

Источник: «Матч ТВ»
