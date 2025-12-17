  • Спортс
  • Драйзайтль набрал 0+4 в матче с «Питтсбургом» и стал 1-м немецким игроком в истории НХЛ с 1000+ очков в регулярках
3

Драйзайтль набрал 0+4 в матче с «Питтсбургом» и стал 1-м немецким игроком в истории НХЛ с 1000+ очков в регулярках

Леон Драйзайтль – 1-й немецкий игрок в истории НХЛ с 1000+ очков в регулярках.

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль 4 раза ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (6:4) и был признан первой звездой. 

В текущем сезоне на счету 30-летнего игрока стало 47 (17+30) очков в 34 играх при полезности «+10». 

За карьеру в рамках регулярок – 1003 (416+587) балла в 824 играх. 

Драйзайтль стал 1-м немецким игроком в истории лиги, достигшим отметки 1000 очков.

В истории «Эдмонтона» – 5-м. Также в списке Уэйн Гретцки (1669 баллов в 696 играх), Коннор Макдэвид (1138 в 746), Яри Курри (1043 в 754) и Марк Мессье (1034 в 851). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
