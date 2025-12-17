Тарасенко набрал 2+1 в матче с «Вашингтоном» и стал 1-й звездой. У него 16 очков в 27 играх в сезоне
Владимир Тарасенко набрал 2+1 в матче с «Вашингтоном» и стал 1-й звездой.
Форвард «Миннесоты» Владимир Тарасенко забросил 2 шайбы и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (5:0).
Дубль стал для 34-летнего россиянина, признанного первой звездой встречи, первым в составе «Уайлд». На его счету стало 16 (5+11) очков в 27 играх в текущем сезоне при полезности «минус 2».
Сегодня Тарасенко (16:01, «+3») реализовал 2 из 4 бросков в створ и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
