Тарасенко набрал 2+1 в матче с «Вашингтоном» и стал 1-й звездой. У него 16 очков в 27 играх в сезоне

Владимир Тарасенко набрал 2+1 в матче с «Вашингтоном» и стал 1-й звездой.

Форвард «Миннесоты» Владимир Тарасенко забросил 2 шайбы и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (5:0). 

Дубль стал для 34-летнего россиянина, признанного первой звездой встречи, первым в составе «Уайлд». На его счету стало 16 (5+11) очков в 27 играх в текущем сезоне при полезности «минус 2». 

Сегодня Тарасенко (16:01, «+3») реализовал 2 из 4 бросков в створ и допустил 1 потерю. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
