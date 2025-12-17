Подколзин забросил 9-ю шайбу в сезоне в матче с «Питтсбургом». У него 5+1 в последних 7 играх
Василий Подколзин забросил 9-ю шайбу в сезоне в матче с «Питтсбургом».
Форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин забросил шайбу, ставшую победной в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (6:4).
На счету 24-летнего россиянина стало 16 (9+7) очков в 34 играх в сезоне при полезности «+13» и среднем времени на льду 15:20.
В последних 7 играх в активе нападающего 6 (5+1) баллов и «+7».
Сегодня Василий (14:34, нейтральная полезность) реализовал 1 из 3 бросков в створ и сделал 1 блок.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости