Стюарт Скиннер пропустил 5 шайб от «Эдмонтона» в дебютной игре за «Питтсбург».

Вратарь Стюарт Скиннер пропустил 5 шайб в дебютной игре за «Питтсбург» – против бывшего клуба «Эдмонтона » (4:6) в регулярном чемпионате НХЛ .

27-летний канадец отразил 17 из 22 бросков по своим воротам (77,3%). Шестую шайбу канадский клуб забросил в пустые ворота.

Его визави Тристан Джерри провел второй матч за «Ойлерс» и первый в карьере против «Пингвинс».

30-летний канадец отразил 26 из 30 бросков (86,7%).

«Питтсбург» обменял Джерри и Пулена в «Эдмонтон» на Скиннера, Кулака и драфт-пик