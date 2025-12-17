Скиннер пропустил 5 шайб от бывшего клуба «Эдмонтона» в первом матче за «Питтсбург». Джерри пропустил 4 гола в первой игре против «Пингвинс»
Стюарт Скиннер пропустил 5 шайб от «Эдмонтона» в дебютной игре за «Питтсбург».
Вратарь Стюарт Скиннер пропустил 5 шайб в дебютной игре за «Питтсбург» – против бывшего клуба «Эдмонтона» (4:6) в регулярном чемпионате НХЛ.
27-летний канадец отразил 17 из 22 бросков по своим воротам (77,3%). Шестую шайбу канадский клуб забросил в пустые ворота.
Его визави Тристан Джерри провел второй матч за «Ойлерс» и первый в карьере против «Пингвинс».
30-летний канадец отразил 26 из 30 бросков (86,7%).
«Питтсбург» обменял Джерри и Пулена в «Эдмонтон» на Скиннера, Кулака и драфт-пик
