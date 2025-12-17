Овечкин не забил в 5-м матче подряд. У него 0 бросков в створ (1-й раз в сезоне), 3 хита, 2 потери и «минус 2» за 15:12 против «Миннесоты»

Александр Овечкин не забил 5-м матче подряд и впервые в сезоне без бросков.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (0:5).

На счету 40-летнего нападающего 31 (14+17) очко в 33 играх в текущем сезоне при полезности «+9». Текущая безголевая серия – 5 матчей (0+2 на отрезке).

Сегодня Овечкин (15:12, «минус 2») провел первый матч в сезоне без бросков в створ. Он применил 3 силовых приема и допустил 2 потери.