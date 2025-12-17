Юров впервые набрал 3 очка в матче НХЛ – 1+2 против «Вашингтона». Он выиграл 10 из 11 вбрасываний и стал 3-й звездой

Данила Юров впервые набрал 3 очка в матче НХЛ – 1+2 с «Вашингтоном».

Форвард «Миннесоты» Данила Юров забросил шайбу и сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном » (5:0).

Матч с 3 очками стал для 21-летнего россиянина первым в лиге. Его признали третьей звездой встречи.

В 27 играх в текущем сезоне у нападающего стало 11 (4+7) очков в 27 играх при полезности «минус 1».

Сегодня Юров (15:02, «+3») реализовал единственный бросок в створ, сделал 1 блок, допустил 1 потерю и выиграл 10 из 11 вбрасываний (91%).