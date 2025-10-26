Каменский о 1000 очках Кучерова: «Он великий игрок с большой буквы»

Валерий Каменский высказался о 1000 набранных очках Никиты Кучерова в НХЛ.

Форвард «Тампы » отметился двумя результативными передачами в домашней игре против «Анахайма» (4:3). Теперь на его счету 1001 (359+642) очко в 809 матчах.

«Думаю, это для всего хоккея. Конечно, это большое достижение для него, хочется его поздравить, пожелать успехов, чтобы он продолжал набирать очки. Это огромный успех и доказывает, что Кучеров – великий игрок с большой буквы», – сказал обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион.