«Рейнджерс» проиграли «Ванкуверу » (0:3) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ .

Клуб из Нью-Йорка неудачно выступает на домашней арене в текущем сезоне – 4 победы и 13 поражений (10 в основное время, 3 – в овертайме) в 17 играх.

При этом в гостях команда под руководством Майка Салливана выиграла 12 матчей из 18.

Матч без заброшенных шайб стал для «Рейнджерс » 7-м в текущем сезоне – это худший показатель во всей лиге.

С 36 очками в 35 играх «Рейнджерс» занимают 7-е место в Столичном дивизионе и 12-е место в Восточной конференции.