«Рейнджерс» проиграли 13-й матч дома из 17 в текущем сезоне – 0:3 от «Ванкувера». Команда Салливана осталась без голов в 7-й раз за 35 игр – худший результат в НХЛ
«Рейнджерс» проиграли «Ванкуверу» (0:3) – 13-е поражение дома .
«Рейнджерс» проиграли «Ванкуверу» (0:3) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Клуб из Нью-Йорка неудачно выступает на домашней арене в текущем сезоне – 4 победы и 13 поражений (10 в основное время, 3 – в овертайме) в 17 играх.
При этом в гостях команда под руководством Майка Салливана выиграла 12 матчей из 18.
Матч без заброшенных шайб стал для «Рейнджерс» 7-м в текущем сезоне – это худший показатель во всей лиге.
С 36 очками в 35 играх «Рейнджерс» занимают 7-е место в Столичном дивизионе и 12-е место в Восточной конференции.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: NY Post
