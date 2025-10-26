Быков про 1000 очков Кучерова: «Браво, мастер! Выдающийся результат. Настоящий командный игрок»

Вячеслав Быков высказался о 1000 набранных очках Никиты Кучерова в НХЛ.

– Выдающийся результат. Браво, мастер! Талант и мастерство Никиты в полной мере используется тренерским штабом, а это способствует как улучшению его персональной статистики, так и общему результату команды. В «Тампе» эффективно построена командная работа.

– Про Кучерова говорят меньше, чем про других, потому что он не самый публичный человек?

– Это его выбор, который надо уважать. Скромность Никиты впечатляет и вызывает большое уважение. Это еще раз говорит о том, что Кучеров – настоящий командный игрок, – сказал экс-тренер сборной России.