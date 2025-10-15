  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг о матче с командой НХЛ: «Это миллиард долларов – не можем себе позволить. Но мы можем собрать команду из игроков АХЛ, сыграть с ними»
34

Ротенберг о матче с командой НХЛ: «Это миллиард долларов – не можем себе позволить. Но мы можем собрать команду из игроков АХЛ, сыграть с ними»

Роман Ротенберг оценил в миллиард долларов проведение матча с игроками из НХЛ.

«Участие игроков НХЛ (в матче с командой России – прим.) – это бюджет, который мы не можем себе позволить. Это миллиард долларов.

Но мы можем рассчитывать на то, чтобы собрать команду из игроков АХЛ, провести матч с ними.

Мы никогда не откажемся от матча против сборной США в ее лучшей форме. Их участие абсолютно реально. Но нужно время», – сказал первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер сборной «Россия 25» и член совета директоров московского «Динамо» Ротенберг.

Ротенберг о матче Россия – США: «Все зависит от Путина и Трампа – наших лидеров. Смотрим разные направления – следж-хоккей, женский, детский и мужской»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Р-Спорт»
logoРоман Ротенберг
logoСборная США по хоккею
Р-Спорт
logoДинамо Москва
logoКХЛ
logoФХР
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoАХЛ
деньги
logoНХЛ
сборная России U25
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг о сотрудничестве с Кремлевым: «На Кубке Первого канала разыграем автомобиль среди зрителей. Начнем работу над строительством катка в Серпухове. Вместе победим! ❤️🙏🇷🇺»
12сегодня, 18:40Фото
Ротенберг о возрождении «Витязя» вместе с Кремлевым: «В будущем – почему нет? Мы не закрываем эту дверь»
3сегодня, 17:40
Ротенберг об Овечкине в «Динамо»: «Хотим видеть Сашу в России, но не вправе решать за него. Мы вместе играли летом, он в прекрасной форме»
10сегодня, 14:58
Ротенберг о Демидове: «Общался с Ваней в 7 утра, поздравил с заброшенной шайбой. Он всегда на связи, спрашивает и хочет развиваться»
16сегодня, 14:10
Ротенберг о матче Россия – США: «Все зависит от Путина и Трампа – наших лидеров. Смотрим разные направления – следж-хоккей, женский, детский и мужской»
50сегодня, 13:14
Главные новости
НХЛ. «Флорида» сыграет с «Детройтом», «Юта» примет «Калгари», «Сент-Луис» проведет матч с «Чикаго»
618 минут назад
Ротенберг о Кузнецове на КПК: «Никто не ставил крест на его карьере, он один из самых талантливых игроков за всю историю нашего хоккея. Не закрываем двери, следуем спортивному принципу»
19 минут назад
Хоккеистов сборной Канады предупредили, что в олимпийской деревне в Милане не будет все идеально. Возможны проблемы с транспортом, проживанием, едой
133 минуты назад
Ларионов о 6 матчах Грималди без очков: «Адаптация сильно затянулась, напрягает. Хочет ли сам игрок? Пока этого не видим»
3сегодня, 21:20
Ротенберг опубликовал фото с Загитовой, Тарасовым и Кремлевым: «Вместе победим 🇷🇺💪🏻»
54сегодня, 21:10Фото
Березкин опроверг, что игроки «Локомотива» купили чемпионские перстни штабу Никитина: «Придумки журналистов, такого не было»
2сегодня, 20:57
Ларионов об отмене двух шайб СКА: «Несмотря на все звонки из комнаты, нашли в себе силы сравнять счет и получить очко, хотя должны были получить два. Печально, что дарим соперникам голы»
8сегодня, 20:27
Тренер «Нефтехимика» Гришин посетил Князь‑Владимирский собор перед победой над СКА: «Может, сработало. Но это не так, что сходил в церковь – и все поменялось. Это вера, целеустремленность»
сегодня, 20:15
Выиграйте хоккейную джерси Спортса» за 12 несложных вопросов! Такое не купить
сегодня, 20:00Тесты и игры
Хартли про 4:1 с ЦСКА: «Было похоже на матч плей‑офф. Наэлектризованная арена, «Локомотив» играет, соперник бьется»
4сегодня, 19:39
Ко всем новостям
Последние новости
Никитин о пропуске Спронгом матча: «Он в Москве, готовится. Четыре пропущенные шайбы Гамзина? Мы взрослая команда, ни на кого не ругаемся, разбираем моменты»
сегодня, 20:48
Заварухин о 0:2 от «Северстали»: «В 1-м периоде соперник был быстрее и отрезал нас – «Автомобилист» не был готов к этому. Тяжело перестроиться, хотя весь живот вратарю отбили в 3-м периоде»
сегодня, 19:58
Козырев про 2:0 с «Автомобилистом» и три победы «Северстали» дома: «Доволен результатом, тем, как ребята играют на команду»
1сегодня, 19:48
Артюхин про Спронга в ЦСКА: «Хороший игрок, но может позволить себе вольности. Будет востребован среди топовых команд – подойдет тем, которые не играют в жесткий системный хоккей»
сегодня, 18:51
Кочетков помещен в долгосрочный список травмированных. Вратарь «Каролины» пропускает 6-матчевую выездную серию
1сегодня, 17:18
Лажуа о бане в Петербурге: «Было классно, мы всей командой пошли, мне сказали, что она одна из лучших в России. Мне нравится в Омске, в РФ вообще отличные города»
1сегодня, 16:57
Депутат Журова про 4 игры Овечкина без голов: «Он еще будет блистать в НХЛ. Но многие в России хотели бы, чтобы он и в КХЛ поиграл, порадовал нас»
сегодня, 15:54
Ротенберг о ФХР и ГК «РОЛЬФ»: «Рады соглашению с таким мощным партнером. Мы живем в не самое простое время, но это лишь дополнительный повод усиливать работу по развитию хоккея»
сегодня, 15:35
«Хоккей – гордость России, наша «Красная машина», символ воли к победе и командной работы. Это наш вклад в воспитание сильного и здорового поколения». Кремлев о ГК «РОЛЬФ» и ФХР
сегодня, 15:25
Тамбиев о 6:1 с «Ладой»: «Эмоции захлестывали «Адмирал» – нахватали ненужных удалений, но пластались и жертвовали собой. Красавцы, справились»
сегодня, 14:21