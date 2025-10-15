Ротенберг о матче с командой НХЛ: «Это миллиард долларов – не можем себе позволить. Но мы можем собрать команду из игроков АХЛ, сыграть с ними»
Роман Ротенберг оценил в миллиард долларов проведение матча с игроками из НХЛ.
«Участие игроков НХЛ (в матче с командой России – прим.) – это бюджет, который мы не можем себе позволить. Это миллиард долларов.
Но мы можем рассчитывать на то, чтобы собрать команду из игроков АХЛ, провести матч с ними.
Мы никогда не откажемся от матча против сборной США в ее лучшей форме. Их участие абсолютно реально. Но нужно время», – сказал первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер сборной «Россия 25» и член совета директоров московского «Динамо» Ротенберг.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Р-Спорт»
