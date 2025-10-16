Бучневич набрал 3 очка в 4 матчах сезона НХЛ. Форвард «Сент-Луиса» сделал передачу при «-2» против «Чикаго»

Павел Бучневич сделал третью передачу в сезоне НХЛ.

«Сент-Луис » проиграл «Чикаго » (3:8) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Нападающий «Блюз» Павел Бучневич отметился результативной передачей в этой игре, приняв участие в голе Джейка Нейборса в первом периоде.

Россиянин также нанес один бросок по воротам, набрал показатель полезности «минус 2» и провел на льду 14:30 (1:37 – в большинстве, 1:20 – в меньшинстве).

В этом сезоне Бучневич записал на свой счет 3 (0+3) очка при полезности «минус 2» в 4 матчах.