Ларионов о том, что его сын не выходит на вбрасывания: «Это не наше решение. На льду нет тренеров. Ребята договариваются, что они делают на льду»

Игорь Ларионов объяснил, почему его сын не играет на вбрасываниях.

В трех последних матчах за СКА Игорь Ларионов-младший лишь три раза сыграл на вбрасывании. В среднем по сезону он выигрывает 27,4% вбрасываний.

– В последних матчах Игорь Игоревич Ларионов не выходит на вбрасывания. Тяжело ли было принять это решение? Насколько оно себя оправдывает?

– Решения на вбрасываниях принимают сами игроки.

Это не наше решение. Миша Воробьев тоже не всегда встает на вбрасывания – их берет Валька Зыков.

Тоже решение не наше. Ребята договариваются, что они делают на льду. Мы не можем на это влиять, потому что на льду нет тренеров.

На льду есть игроки, которые принимают решения в той или иной ситуации. Это сугубо решение пятерки, которая выходит играть, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов .