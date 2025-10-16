«Адмирал» поместил Сафина в список отказов. Форвард не набрал очков в 4 матчах в этом сезоне
«Адмирал» поместил Остапа Сафина в список отказов.
В течение 48 часов любой клуб КХЛ может забрать 26-летнего нападающего в свою систему.
Хоккеист перешел в дальневосточный клуб в августе перед началом чемпионата КХЛ.
В этом сезоне Остап Сафин сыграл четыре матча за «Адмирал» и не отметился результативными действиями при полезности «минус 1». Среднее игровое время – 10:21.
Источник: телеграм-канал» Адмирала»
