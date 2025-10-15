Ротенберг о сотрудничестве с Кремлевым: «На Кубке Первого канала разыграем автомобиль среди зрителей. Начнем работу над строительством катка в Серпухове. Вместе победим! ❤️🙏🇷🇺»
В Москве состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Федерацией хоккея России и Группой компаний «РОЛЬФ». Документ подписали первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг и собственник «РОЛЬФ», бизнесмен и президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.
«Сегодня подписали соглашение о партнерстве с Группой компаний «РОЛЬФ» – одним из самых сильных и надежных партнеров в России.
Для нас это не просто сотрудничество, а шаг вперед в развитии хоккея по всей стране – от детского и массового до адаптивного.
Вместе с «РОЛЬФ» и Умаром Назаровичем Кремлевым мы продолжим развивать спортивную инфраструктуру, и уже в ближайшее время начнем работу над строительством нового катка в Серпухове, Московской области.
Особое внимание – детям. Мы будем и дальше бесплатно обеспечивать юных хоккеистов экипировкой, чтобы каждый ребенок мог заниматься хоккеем, вне зависимости от возможностей семьи.
Также вместе с нашим партнером готовим сюрприз для болельщиков: на Кубке Первого канала среди зрителей будет разыгран автомобиль!
Такое сотрудничество помогает развивать наш любимый вид спорта, делает игру доступнее и вдохновляет новое поколение ребят приходить в хоккей.
Вместе победим! ❤️🙏🇷🇺» – написал Ротенберг.
Изображение: t.me/rotenberg81