«Баффало» выиграл первый матч в сезоне после трех поражений – 8:4 с «Оттавой». «Сенаторс» пропустили 22 шайбы за 4 игры – больше всех в НХЛ

«Баффало» одержал первую победу в сезоне НХЛ.

Команда тренера Линди Раффа обыграла «Оттаву» (8:4) на домашнем льду в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Тремя звездами игры стали хоккеисты «Баффало »: первой – Райан Маклауд (2+0), второй – Джейсон Цукер (2+0), третьей – Джош Доун (0+3).

«Сэйбрс» впервые победили после трех поражений подряд со старта сезона.

«Оттава » во главе с Трэвисом Грином, в свою очередь, проиграла три из четырех игр на старте сезона. Команда пропустила 22 гола на данный момент – больше всех в НХЛ.