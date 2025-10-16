«Баффало» выиграл первый матч в сезоне после трех поражений – 8:4 с «Оттавой». «Сенаторс» пропустили 22 шайбы за 4 игры – больше всех в НХЛ
«Баффало» одержал первую победу в сезоне НХЛ.
Команда тренера Линди Раффа обыграла «Оттаву» (8:4) на домашнем льду в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Тремя звездами игры стали хоккеисты «Баффало»: первой – Райан Маклауд (2+0), второй – Джейсон Цукер (2+0), третьей – Джош Доун (0+3).
«Сэйбрс» впервые победили после трех поражений подряд со старта сезона.
«Оттава» во главе с Трэвисом Грином, в свою очередь, проиграла три из четырех игр на старте сезона. Команда пропустила 22 гола на данный момент – больше всех в НХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
