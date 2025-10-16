Ротенберг о Кубке Первого канала: «Никто из клубов не препятствовал вызову игроков в сборную. Законы РФ этого не позволяют»
Роман Ротенберг рассказал о реакции клубов на вызов хоккеистов в сборную.
Ранее стал известен расширенный состав сборной «России 25» из 53 хоккеистов для участия в Кубке Первого канала. В него вошли игроки из 15 клубов КХЛ.
«Никто из клубов не препятствовал вызову игроков в сборную. Законы РФ этого не позволяют.
ФХР вызывает в сборную, и все ребята хотят играть за национальную команду», – сказал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Р-Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости