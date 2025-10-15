Заварухин о 0:2 от «Северстали»: «В 1-м периоде соперник был быстрее и отрезал нас – «Автомобилист» не был готов к этому. Тяжело перестроиться, хотя весь живот вратарю отбили в 3-м периоде»
Екатеринбуржцы на выезде уступили «Северстали» (0:2) в FONBET КХЛ.
– В первом периоде не успевали за соперником, он был быстрее и за счет коротких передач нас отрезал. Не были готовы к этому.
Тяжело во время матча перестроиться. Хотя в третьем периоде весь живот вратарю, наверное, отбили. Были моменты, но не смогли их реализовать.
В раздевалке после матча сказал парням, что начинать так, как играли третий период. Основной резерв – находить взятие ворот, чтобы реализация моментов была лучше.
– У команды низкая результативность.
– Просим ребят создавать трафик перед вратарем – его, в принципе, было мало. Хотя моменты были явно, оставались на пятаке. Где-то нужно похитрей сыграть перед вратарем.
– Как вам возвращение на лед Мэйсека и Да Косты?
– Они давно без игровой практики. Через игры входят, находят свою игровую форму. Конечно, хотелось бы больше помощи от них. Надеюсь, в следующем матче они будут обретать форму, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Заварухин.