  Никитин о пропуске Спронгом матча: «Он в Москве, готовится. Четыре пропущенные шайбы Гамзина? Мы взрослая команда, ни на кого не ругаемся, разбираем моменты»
Никитин о пропуске Спронгом матча: «Он в Москве, готовится. Четыре пропущенные шайбы Гамзина? Мы взрослая команда, ни на кого не ругаемся, разбираем моменты»

Игорь Никитин высказался о ситуации Дэниэла Спронга в ЦСКА.

28-летний форвард не попал в состав ЦСКА на матч в FONBET КХЛ против «Локомотива» (1:4). Ранее стало известно, что лучший бомбардир армейцев Спронг временно отстранен от тренировок, Никитин недоволен поведением канадца.

– Пытались найти на льду Спронга, где он?

– Спронг в Москве.

– Можно ли сказать, что отсутствие Спронга не позволило ЦСКА показать все козыри в большинстве? С чем связано отсутствие голов в большинстве?

– За две минуты это была бы стопроцентная реализация. Таких цифр нет в мировом хоккее. Не думаю, что это принципиальный момент.

– Но с чем связано отсутствие Спронга? Вы чем‑то недовольны?

– Он в Москве, готовится.

– Вопрос касательно вратарей. Против «Локомотива» вы вышли в паре Гамзин – Андреянов. Почему не было Мартина? Стоит ли ждать дебюта Андреянова в матче против «Торпедо»? Вдруг вы сильно ругались на Гамзина за четыре пропущенные шайбы?

– Мы взрослая команда, ни на кого не ругаемся (улыбается). На Диму тоже. Разбираем моменты, тренер вратарей это сделает.

Не было смысла бэкапом одевать Спенсера, дали Петру посидеть, почувствовать атмосферу, посмотреть. Мы не ругаем никого, а разбираем и анализируем, – сказал главный тренер ЦСКА Никитин.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
