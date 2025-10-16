Ротенберг о Кузнецове на КПК: «Никто не ставил крест на его карьере, он один из самых талантливых игроков за всю историю нашего хоккея. Не закрываем двери, следуем спортивному принципу»

Роман Ротенберг допустил вызов Евгения Кузнецова в сборную России.

33-летний нападающий, в прошлом сезоне игравший за СКА под руководством Ротенберга, перешел в «Металлург ». В двух матчах FONBET КХЛ Евгений набрал 2 (0+2) очка.

С 11 по 14 декабря в Новосибирске пройдет Кубок Первого канала , где, помимо «России 25», сыграют сборные Беларуси и Казахстана. Кузнецов в расширенный состав россиян не попал.

«Во-первых, я желаю Евгению здоровья и удачи. Я очень рад, что мне удалось с ним поработать. Были жизненные вызовы, мы их приняли и вместе прошли. Я рад, что он играет.

Во-вторых, если говорить о его вызове в сборную, то мы всегда готовы его пригласить, но только если он будет показывать результаты, которые определят его вызов. Мы следуем спортивному принципу, но никогда не закрываем двери перед Евгением.

Пока он провел только два матча, этого недостаточно для оценки его готовности играть за сборную «Россия 25». Посмотрим на него в следующих матчах. Любые изменения (в заявке сборной) возможны.

Не слышал, чтобы кто-то ставил крест на его карьере. Мы видим, что Евгений играет, любит хоккей и развивает его. Он один из самых талантливых игроков за всю историю нашего хоккея, Евгений всегда приезжал в сборную России, выиграл Кубок Стэнли.

В остальном же все вопросы только к самому Жене. Мы со своей стороны всегда поддерживаем всех игроков. Евгений не исключение. Хотим, чтобы российские звезды как можно дольше играли в хоккей», – сказал первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной «Россия 25» и член совета директоров московского «Динамо » Ротенберг.

