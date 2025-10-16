  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг о Кузнецове на КПК: «Никто не ставил крест на его карьере, он один из самых талантливых игроков за всю историю нашего хоккея. Не закрываем двери, следуем спортивному принципу»
2

Ротенберг о Кузнецове на КПК: «Никто не ставил крест на его карьере, он один из самых талантливых игроков за всю историю нашего хоккея. Не закрываем двери, следуем спортивному принципу»

Роман Ротенберг допустил вызов Евгения Кузнецова в сборную России.

33-летний нападающий, в прошлом сезоне игравший за СКА под руководством Ротенберга, перешел в «Металлург». В двух матчах FONBET КХЛ Евгений набрал 2 (0+2) очка.

С 11 по 14 декабря в Новосибирске пройдет Кубок Первого канала, где, помимо «России 25», сыграют сборные Беларуси и Казахстана. Кузнецов в расширенный состав россиян не попал.

«Во-первых, я желаю Евгению здоровья и удачи. Я очень рад, что мне удалось с ним поработать. Были жизненные вызовы, мы их приняли и вместе прошли. Я рад, что он играет.

Во-вторых, если говорить о его вызове в сборную, то мы всегда готовы его пригласить, но только если он будет показывать результаты, которые определят его вызов. Мы следуем спортивному принципу, но никогда не закрываем двери перед Евгением.

Пока он провел только два матча, этого недостаточно для оценки его готовности играть за сборную «Россия 25». Посмотрим на него в следующих матчах. Любые изменения (в заявке сборной) возможны.

Не слышал, чтобы кто-то ставил крест на его карьере. Мы видим, что Евгений играет, любит хоккей и развивает его. Он один из самых талантливых игроков за всю историю нашего хоккея, Евгений всегда приезжал в сборную России, выиграл Кубок Стэнли.

В остальном же все вопросы только к самому Жене. Мы со своей стороны всегда поддерживаем всех игроков. Евгений не исключение. Хотим, чтобы российские звезды как можно дольше играли в хоккей», – сказал первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной «Россия 25» и член совета директоров московского «Динамо» Ротенберг.

Без Ротенберга СКА перестал быть базовым клубом сборной. Зато на КПК вызваны Радулов и Гусев

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Р-Спорт»
logoРоман Ротенберг
сборная России U25
logoЕвгений Кузнецов
logoКубок Первого канала
logoМеталлург Мг
logoКХЛ
logoДинамо Москва
Р-Спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Без Ротенберга СКА перестал быть базовым клубом сборной. Зато на КПК вызваны Радулов и Гусев
14сегодня, 18:25
Ротенберг о КПК без команды легионеров КХЛ: «Есть Iron Man Майк Тайсон в боксе, а в хоккее – Майк Кинэн, было приятно сыграть против него. Эти вопросы уже не мне нужно задавать»
6сегодня, 16:38
Радулов, Гусев, Окулов, Григоренко, Канцеров, Нестеров, Серебряков – в расширенном составе «России 25» на КПК-2025. В список вошли 53 игрока из 15 клубов КХЛ
61сегодня, 11:53
Главные новости
НХЛ. «Флорида» сыграет с «Детройтом», «Юта» примет «Калгари», «Сент-Луис» проведет матч с «Чикаго»
10сегодня, 22:10
Хоккеистов сборной Канады предупредили, что в олимпийской деревне в Милане не будет все идеально. Возможны проблемы с транспортом, проживанием, едой
2сегодня, 21:55
Ларионов о 6 матчах Грималди без очков: «Адаптация сильно затянулась, напрягает. Хочет ли сам игрок? Пока этого не видим»
3сегодня, 21:20
Ротенберг опубликовал фото с Загитовой, Тарасовым и Кремлевым: «Вместе победим 🇷🇺💪🏻»
64сегодня, 21:10Фото
Березкин опроверг, что игроки «Локомотива» купили чемпионские перстни штабу Никитина: «Придумки журналистов, такого не было»
2сегодня, 20:57
Ротенберг о матче с командой НХЛ: «Это миллиард долларов – не можем себе позволить. Но мы можем собрать команду из игроков АХЛ, сыграть с ними»
46сегодня, 20:37
Ларионов об отмене двух шайб СКА: «Несмотря на все звонки из комнаты, нашли в себе силы сравнять счет и получить очко, хотя должны были получить два. Печально, что дарим соперникам голы»
8сегодня, 20:27
Тренер «Нефтехимика» Гришин посетил Князь‑Владимирский собор перед победой над СКА: «Может, сработало. Но это не так, что сходил в церковь – и все поменялось. Это вера, целеустремленность»
сегодня, 20:15
Выиграйте хоккейную джерси Спортса» за 12 несложных вопросов! Такое не купить
сегодня, 20:00Тесты и игры
Хартли про 4:1 с ЦСКА: «Было похоже на матч плей‑офф. Наэлектризованная арена, «Локомотив» играет, соперник бьется»
4сегодня, 19:39
Ко всем новостям
Последние новости
Никитин о пропуске Спронгом матча: «Он в Москве, готовится. Четыре пропущенные шайбы Гамзина? Мы взрослая команда, ни на кого не ругаемся, разбираем моменты»
сегодня, 20:48
Заварухин о 0:2 от «Северстали»: «В 1-м периоде соперник был быстрее и отрезал нас – «Автомобилист» не был готов к этому. Тяжело перестроиться, хотя весь живот вратарю отбили в 3-м периоде»
сегодня, 19:58
Козырев про 2:0 с «Автомобилистом» и три победы «Северстали» дома: «Доволен результатом, тем, как ребята играют на команду»
1сегодня, 19:48
Артюхин про Спронга в ЦСКА: «Хороший игрок, но может позволить себе вольности. Будет востребован среди топовых команд – подойдет тем, которые не играют в жесткий системный хоккей»
сегодня, 18:51
Кочетков помещен в долгосрочный список травмированных. Вратарь «Каролины» пропускает 6-матчевую выездную серию
1сегодня, 17:18
Лажуа о бане в Петербурге: «Было классно, мы всей командой пошли, мне сказали, что она одна из лучших в России. Мне нравится в Омске, в РФ вообще отличные города»
1сегодня, 16:57
Депутат Журова про 4 игры Овечкина без голов: «Он еще будет блистать в НХЛ. Но многие в России хотели бы, чтобы он и в КХЛ поиграл, порадовал нас»
сегодня, 15:54
Ротенберг о ФХР и ГК «РОЛЬФ»: «Рады соглашению с таким мощным партнером. Мы живем в не самое простое время, но это лишь дополнительный повод усиливать работу по развитию хоккея»
сегодня, 15:35
«Хоккей – гордость России, наша «Красная машина», символ воли к победе и командной работы. Это наш вклад в воспитание сильного и здорового поколения». Кремлев о ГК «РОЛЬФ» и ФХР
сегодня, 15:25
Тамбиев о 6:1 с «Ладой»: «Эмоции захлестывали «Адмирал» – нахватали ненужных удалений, но пластались и жертвовали собой. Красавцы, справились»
сегодня, 14:21