  • Козырев про 2:0 с «Автомобилистом» и три победы «Северстали» дома: «Доволен результатом, тем, как ребята играют на команду»
1

Козырев про 2:0 с «Автомобилистом» и три победы «Северстали» дома: «Доволен результатом, тем, как ребята играют на команду»

Андрей Козырев назвал тяжелой победу «Северстали» над «Автомобилистом».

Матч FONBET КХЛ в Череповце завершился победой хозяев со счетом 2:0.

– Очень тяжелый матч. Я бы хотел поблагодарить наших болельщиков – шикарная атмосфера и поддержка.

Нам удалось воплотить преимущество, которое мы создали в начале игры, и здорово сыграли в концовке, когда играли «пять на шесть».

– Вы выиграли всю домашнюю серию, довольны?

– Конечно, я доволен. Доволен результатом, доволен тем, как ребята играют именно на результат, на команду, – сказал главный тренер «Северстали» Козырев.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт КХЛ
