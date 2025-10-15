Козырев про 2:0 с «Автомобилистом» и три победы «Северстали» дома: «Доволен результатом, тем, как ребята играют на команду»

Андрей Козырев назвал тяжелой победу «Северстали» над «Автомобилистом».

Матч FONBET КХЛ в Череповце завершился победой хозяев со счетом 2:0.

– Очень тяжелый матч. Я бы хотел поблагодарить наших болельщиков – шикарная атмосфера и поддержка.

Нам удалось воплотить преимущество, которое мы создали в начале игры, и здорово сыграли в концовке, когда играли «пять на шесть».

– Вы выиграли всю домашнюю серию, довольны?

– Конечно, я доволен. Доволен результатом, доволен тем, как ребята играют именно на результат, на команду, – сказал главный тренер «Северстали » Козырев .