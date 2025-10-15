Ротенберг о возрождении «Витязя» вместе с Кремлевым: «В будущем – почему нет? Мы не закрываем эту дверь»

Роман Ротенберг допустил возрождения «Витязя» вместе с Умаром Кремлевым.

В конце июня КХЛ исключила «Витязь » из состава участников лиги до 2030 года из-за финансовых проблем клуба.

– Вы не хотите объединиться с Кремлевым, чтобы вместе возродить «Витязь» и возглавить эту команду в КХЛ, вернув ее в Подольск? Тем более Умар Назарович делает многое для Серпухова и спорта Подмосковья.

– Если в целом о сотрудничестве, то мы с Умаром Назаровичем обсуждали классы, когда боксеры чему‑то учат детей‑хоккеистов, а хоккеисты будут приезжать к боксерам. А дальше мы посмотрим. Хотим добиться максимального успеха.

И в будущем – почему нет? Мы не закрываем эту дверь. Обязательно это обсудим. Тем более хоккейная школа «Красная машина – юниор» как раз базируется в Подмосковье. И теперь мы еще больше времени будем проводить в боксерском зале, – сказал первый вице‑президент ФХР и главный тренер сборной «Россия 25» Ротенберг.

«Мы с радостью сделали бы в Серпухове большую хоккейную арену. В ближайшем времени это реализуем. И если нам дадут право, то назовем команду «Красная машина». Иного тут быть не может», – добавил российский бизнесмен и президент Международной ассоциации бокса (IBA) Кремлев.

ФХР и авторетейлер ГК «РОЛЬФ» объявили у сотрудничестве. Роман Ротенберг и Умар Кремлев подписали документ