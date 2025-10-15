  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг о возрождении «Витязя» вместе с Кремлевым: «В будущем – почему нет? Мы не закрываем эту дверь»
2

Ротенберг о возрождении «Витязя» вместе с Кремлевым: «В будущем – почему нет? Мы не закрываем эту дверь»

Роман Ротенберг допустил возрождения «Витязя» вместе с Умаром Кремлевым.

В конце июня КХЛ исключила «Витязь» из состава участников лиги до 2030 года из-за финансовых проблем клуба.

– Вы не хотите объединиться с Кремлевым, чтобы вместе возродить «Витязь» и возглавить эту команду в КХЛ, вернув ее в Подольск? Тем более Умар Назарович делает многое для Серпухова и спорта Подмосковья.

– Если в целом о сотрудничестве, то мы с Умаром Назаровичем обсуждали классы, когда боксеры чему‑то учат детей‑хоккеистов, а хоккеисты будут приезжать к боксерам. А дальше мы посмотрим. Хотим добиться максимального успеха.

И в будущем – почему нет? Мы не закрываем эту дверь. Обязательно это обсудим. Тем более хоккейная школа «Красная машина – юниор» как раз базируется в Подмосковье. И теперь мы еще больше времени будем проводить в боксерском зале, – сказал первый вице‑президент ФХР и главный тренер сборной «Россия 25» Ротенберг.

«Мы с радостью сделали бы в Серпухове большую хоккейную арену. В ближайшем времени это реализуем. И если нам дадут право, то назовем команду «Красная машина». Иного тут быть не может», – добавил российский бизнесмен и президент Международной ассоциации бокса (IBA) Кремлев.

ФХР и авторетейлер ГК «РОЛЬФ» объявили у сотрудничестве. Роман Ротенберг и Умар Кремлев подписали документ

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
logoРоман Ротенберг
logoКХЛ
logoУмар Кремлев
детский хоккей
logoМатч ТВ
logoВитязь
logoФХР
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг о ФХР и ГК «РОЛЬФ»: «Рады соглашению с таким мощным партнером. Мы живем в не самое простое время, но это лишь дополнительный повод усиливать работу по развитию хоккея»
сегодня, 15:35
«Хоккей – гордость России, наша «Красная машина», символ воли к победе и командной работы. Это наш вклад в воспитание сильного и здорового поколения». Кремлев о ГК «РОЛЬФ» и ФХР
сегодня, 15:25
ФХР и авторетейлер ГК «РОЛЬФ» объявили у сотрудничестве. Роман Ротенберг и Умар Кремлев подписали документ
5сегодня, 15:14Фото
Главные новости
Никитин о 9‑м месте ЦСКА: «Это неприемлемо, качество игры не позволяет стабильно действовать. В обоих матчах с «Локомотивом» счет по игре»
4 минуты назад
Ротенберг о сотрудничестве с Кремлевым: «На Кубке Первого канала разыграем автомобиль среди зрителей. Начнем работу над строительством катка в Серпухове. Вместе победим! ❤️🙏🇷🇺»
523 минуты назадФото
ЦСКА проиграл 3-й матч подряд и 9-й из 13 последних и идет 9-м на Западе. Команда Никитина уступила «Локомотиву» в обоих матчах сезона
3438 минут назад
КХЛ. «Локомотив» победил ЦСКА, СКА играет с «Нефтехимиком», «Автомобилист уступил «Северстали», «Спартак» – «Амуру»
30748 минут назадLive
«Северсталь» выиграла 3-й матч подряд и идет 4-й на Западе. У «Автомобилиста» 2-е поражение кряду
649 минут назад
НХЛ. «Флорида» сыграет с «Детройтом», «Юта» примет «Калгари», «Сент-Луис» проведет матч с «Чикаго»
557 минут назад
Гавриков о матче «Лейкерс»: «Ди Каприо прошел мимо. Он такой скрытный – худи, черная кепка. Дензел Вашингтон рядом с нами сидел»
1сегодня, 17:59
У Радулова ассист в матче с ЦСКА. 39-летний форвард «Локомотива» набрал 17 (8+9) очков в 16 матчах и идет 4-м в гонке бомбардиров
5сегодня, 17:51
Куликов выбыл на 5 месяцев после операции на плече
8сегодня, 17:31
СКА хочет подписать вратаря и активно изучает варианты на рынке («Советский спорт»)
21сегодня, 16:48
Ко всем новостям
Последние новости
Артюхин про Спронга в ЦСКА: «Хороший игрок, но может позволить себе вольности. Будет востребован среди топовых команд – подойдет тем, которые не играют в жесткий системный хоккей»
12 минут назад
Кочетков помещен в долгосрочный список травмированных. Вратарь «Каролины» пропускает 6-матчевую выездную серию
1сегодня, 17:18
Лажуа о бане в Петербурге: «Было классно, мы всей командой пошли, мне сказали, что она одна из лучших в России. Мне нравится в Омске, в РФ вообще отличные города»
1сегодня, 16:57
Депутат Журова про 4 игры Овечкина без голов: «Он еще будет блистать в НХЛ. Но многие в России хотели бы, чтобы он и в КХЛ поиграл, порадовал нас»
сегодня, 15:54
Ротенберг о ФХР и ГК «РОЛЬФ»: «Рады соглашению с таким мощным партнером. Мы живем в не самое простое время, но это лишь дополнительный повод усиливать работу по развитию хоккея»
сегодня, 15:35
«Хоккей – гордость России, наша «Красная машина», символ воли к победе и командной работы. Это наш вклад в воспитание сильного и здорового поколения». Кремлев о ГК «РОЛЬФ» и ФХР
сегодня, 15:25
Тамбиев о 6:1 с «Ладой»: «Эмоции захлестывали «Адмирал» – нахватали ненужных удалений, но пластались и жертвовали собой. Красавцы, справились»
сегодня, 14:21
Десятков об 1:6 с «Адмиралом»: «Ладе» слишком тяжело даются голы. Результат предопределила игра спецбригад»
сегодня, 13:26
Тренер «Амура» Гальченюк о 2+1 у Коротких со «Спартаком»: «Он опоздал на собрание на 30 секунд и не должен был играть. Игнат извинился, и команда его простила»
2сегодня, 12:48
«Адмирал» разгромил «Ладу» – 6:1. Гутик и Старков набрали по 4 очка
2сегодня, 12:10