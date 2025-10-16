Сапего о 8-м месте СКА на Западе: «Оцениваю плохо – не хотим быть внизу таблицы. Словить на себя, правильно смениться – нужно применить это, и победа будет за нами»
СКА проиграл «Нефтехимику» (2:3 Б) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Петербуржцы идут на восьмой позиции в таблице Западной конференции, имея в активе 16 очков в 15 играх.
– Как оцениваете положение СКА? Сейчас команда на 8-м месте на Западе.
– Да, плохо оцениваю, потому что мы не хотим быть внизу таблицы, надо забираться повыше.
Нужно забирать каждую игру и подниматься в таблице, пока она еще достаточно плотная.
Поэтому от игры к игре будем идти и будем стараться забирать каждую игру и за счет этого поднимемся.
– К тяжелой борьбе за место в плей-офф готовы? Сейчас его надо выгрызать.
– Да, пока выгрызаем, но через работу придут победы – это 100%.
За счет работы, командной игры, где-то словить на себя, где-то правильно смениться.
Все вот эти компоненты, которые мы умеем делать, нужно просто применить, и тогда победа будет за нами, – сказал защитник СКА Сергей Сапего.