Ротенберг о Демидове: «Общался с Ваней в 7 утра, поздравил с заброшенной шайбой. Он всегда на связи, спрашивает и хочет развиваться»
Роман Ротенберг заявил, что общался с Иваном Демидовым после игры «Монреаля».
19-летний форвард «Канадиенс» набрал 2 (1+1) очка в игре регулярного чемпионата с «Сиэтлом» (5:4 ОТ). Теперь у Демидова на счету 1+2 за 4 матча в этом сезоне.
«В семь утра общался с Ваней. Поздравил с заброшенной шайбой. Сыграл здорово, но может еще лучше. Мы с ним обсудили, как у него вообще сейчас обстоят дела.
Молодец, что он, знаете, такой парень, который всегда на связи. Он всегда спрашивает, всегда хочет развиваться», – передает слова бывшего главного тренера СКА Романа Ротенберга корреспондент Спортса’’ Дарья Романова.
Ротенберг о матче Россия – США: «Все зависит от Путина и Трампа – наших лидеров. Смотрим разные направления – следж-хоккей, женский, детский и мужской»
