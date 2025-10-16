  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Ларионов о СКА: «Даже нет мыслей о другом вратаре. Некоторые клубы взяли опытных голкиперов за очень большие деньги и страдают больше нас»
Игорь Ларионов заявил, что СКА не пытается подписать нового вратаря.

Ранее появилась информация, что петербургский клуб активно изучает варианты на рынке голкиперов.

– В СМИ появилась информация, что СКА ищет опытного вратаря, как можете прокомментировать эти новости? И что можете сказать по нынешней бригаде вратарей: вы в полной мере довольны Заврагиным, Плешковым, Ивановым?

– Если бы мы выигрывали 5:4, 6:5, вратари пропускали по пять шайб, можно было бы говорить, что они не выручают, а мы забиваем пачку голов. Но проблема в том, что мы не можем забить.

Молодые вратари с российскими паспортами играют хорошо, дают команде возможность быть в игре, побеждать и в то же время набивают необходимые шишки.

Некоторые клубы, не буду их называть, взяли опытных вратарей за очень большие деньги и страдают больше нас. У нас проблема в том, что мы не можем забить. В этом я вижу потенциал для усиления игры.

Заврагин, Плешков и Иванов – в меньшей степени, он просто меньше матчей провел – играют очень хорошо.

– Вопрос опыта не стоит на месте? Именно молодые вратари сейчас нужны команде?

– Некорректно выбирать лучших из тех ребят, кто играет. Опыт не приходит на лавке – только в игре.

Говорить, что нам помог бы опытный вратарь… Для вратаря важны поддержка, игровые минуты, стабильность, ласковая рука тренера. Он единственный, у кого за спиной зажигается лампочка. Важно поддержать человека, дать возможность допускать ошибки, что-то простить, хотя ребята играют здорово. Пока нет даже мыслей о каком-то другом вратаре. Нужна командная победа во всех трех линиях.

Вратари играют здорово, защитники должны быть более собранными и, конечно, нападающие – более голодными и результативными. Вот чего нам не хватает, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт СКА
