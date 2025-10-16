  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • В Италии могут не провести тестовое мероприятие на хоккейной арене до старта ОИ. НХЛ обеспокоена, Беттмэн заявил: «Если ситуация достигнет предела, нам придется с этим разбираться»
9

В Италии могут не провести тестовое мероприятие на хоккейной арене до старта ОИ. НХЛ обеспокоена, Беттмэн заявил: «Если ситуация достигнет предела, нам придется с этим разбираться»

Гэри Беттмэн выразил обеспокоенность готовностью стадиона для ОИ-2026.

Ранее появилась информация, что в Милане до начала Олимпиады не проведут тестовое мероприятие на новом стадионе вместимостью 16 тысяч зрителей.

«Последние два года мы были обеспокоены ходом строительства арены. Это ответственность МОК. Мы приглашенные гости, но они знают о наших опасениях, и мы ожидаем, что они выполнят все обещания и создадут первоклассную с точки зрения конкурентоспособности инфраструктуру. 

Если у нас возникнут опасения, мы их выскажем. Это не наше мероприятие. Мы ограничены в том, что можем и чего не можем делать. В том, что мы можем и чего не можем требовать. И если ситуация достигнет определенного предела, нам придется с этим разбираться. 

Но я не строю догадок. И МОК, и ИИХФ постоянно заверяли нас, что все будет в порядке. Профсоюз хоккеистов НХЛ разделит наши опасения, если они возникнут», – сказал комиссионер НХЛ.

Функционер ответил на вопрос о запасном плане на случай, если арена не будет достроена к Олимпиаде.

«Вам лучше поговорить с МОК. Это не наша проблема», – сказал Гэри Беттмэн.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
logoГэри Беттмэн
logoОлимпиада-2026
logoолимпийский хоккейный турнир
logoНХЛ
logoИИХФ
logoАссоциация игроков НХЛ
logoМОК
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
НХЛ. «Юта» победила «Калгари», «Сент-Луис» пропустил 8 голов от «Чикаго», «Детройт» обыграл «Флориду», «Баффало» забил 8 голов «Оттаве»
4116 минут назад
«Красная Машина-Юниор» проиграла все 12 матчей в МХЛ, разница голов – 17:60. Против «Сахалинских Акул» команда набрала 1-е очко в сезоне, уступив по буллитам
341 минуту назад
Ротенберг о Кубке Первого канала: «Никто из клубов не препятствовал вызову игроков в сборную. Законы РФ этого не позволяют»
1151 минуту назад
Ларионов о СКА: «Даже нет мыслей о другом вратаре. Некоторые клубы взяли опытных голкиперов за очень большие деньги и страдают больше нас»
4сегодня, 03:30
Ротенберг о Кузнецове на КПК: «Никто не ставил крест на его карьере, он один из самых талантливых игроков за всю историю нашего хоккея. Не закрываем двери, следуем спортивному принципу»
3вчера, 22:09
Хоккеистов сборной Канады предупредили, что в олимпийской деревне в Милане не будет все идеально. Возможны проблемы с транспортом, проживанием, едой
7вчера, 21:55
Ларионов о 6 матчах Грималди без очков: «Адаптация сильно затянулась, напрягает. Хочет ли сам игрок? Пока этого не видим»
5вчера, 21:20
Ротенберг опубликовал фото с Загитовой, Тарасовым и Кремлевым: «Вместе победим 🇷🇺💪🏻»
110вчера, 21:10Фото
Березкин опроверг, что игроки «Локомотива» купили чемпионские перстни штабу Никитина: «Придумки журналистов, такого не было»
5вчера, 20:57
Ротенберг о матче с командой НХЛ: «Это миллиард долларов – не можем себе позволить. Но мы можем собрать команду из игроков АХЛ, сыграть с ними»
69вчера, 20:37
Ко всем новостям
Последние новости
«Флорида» забрала защитника Себранго с драфта отказов «Оттавы» на фоне травмы Куликова
сегодня, 03:10
«Лос-Анджелес» бесплатно выменял Комли из «Тампы». Кюмпер травмирован, Форсберг, вероятно, сыграет с «Питтсбургом»
сегодня, 02:30
«Баффало» выиграл первый матч в сезоне после трех поражений – 8:4 с «Оттавой». «Сенаторс» пропустили 22 шайбы за 4 игры – больше всех в НХЛ
сегодня, 02:20
Бобровский впервые проиграл в сезоне НХЛ, отразив 21 из 23 бросков «Детройта». «Флорида» уступила 1:4
1сегодня, 02:10
Никитин о пропуске Спронгом матча: «Он в Москве, готовится. Четыре пропущенные шайбы Гамзина? Мы взрослая команда, ни на кого не ругаемся, разбираем моменты»
вчера, 20:48
Заварухин о 0:2 от «Северстали»: «В 1-м периоде соперник был быстрее и отрезал нас – «Автомобилист» не был готов к этому. Тяжело перестроиться, хотя весь живот вратарю отбили в 3-м периоде»
вчера, 19:58
Козырев про 2:0 с «Автомобилистом» и три победы «Северстали» дома: «Доволен результатом, тем, как ребята играют на команду»
1вчера, 19:48
Артюхин про Спронга в ЦСКА: «Хороший игрок, но может позволить себе вольности. Будет востребован среди топовых команд – подойдет тем, которые не играют в жесткий системный хоккей»
1вчера, 18:51
Кочетков помещен в долгосрочный список травмированных. Вратарь «Каролины» пропускает 6-матчевую выездную серию
1вчера, 17:18
Лажуа о бане в Петербурге: «Было классно, мы всей командой пошли, мне сказали, что она одна из лучших в России. Мне нравится в Омске, в РФ вообще отличные города»
1вчера, 16:57