В Италии могут не провести тестовое мероприятие на хоккейной арене до старта ОИ. НХЛ обеспокоена, Беттмэн заявил: «Если ситуация достигнет предела, нам придется с этим разбираться»

Гэри Беттмэн выразил обеспокоенность готовностью стадиона для ОИ-2026.

Ранее появилась информация, что в Милане до начала Олимпиады не проведут тестовое мероприятие на новом стадионе вместимостью 16 тысяч зрителей.

«Последние два года мы были обеспокоены ходом строительства арены. Это ответственность МОК. Мы приглашенные гости, но они знают о наших опасениях, и мы ожидаем, что они выполнят все обещания и создадут первоклассную с точки зрения конкурентоспособности инфраструктуру.

Если у нас возникнут опасения, мы их выскажем. Это не наше мероприятие. Мы ограничены в том, что можем и чего не можем делать. В том, что мы можем и чего не можем требовать. И если ситуация достигнет определенного предела, нам придется с этим разбираться.

Но я не строю догадок. И МОК, и ИИХФ постоянно заверяли нас, что все будет в порядке. Профсоюз хоккеистов НХЛ разделит наши опасения, если они возникнут», – сказал комиссионер НХЛ.

Функционер ответил на вопрос о запасном плане на случай, если арена не будет достроена к Олимпиаде.

«Вам лучше поговорить с МОК. Это не наша проблема», – сказал Гэри Беттмэн.