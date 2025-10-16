Хоккеистов сборной Канады предупредили, что в олимпийской деревне в Милане не будет все идеально. Возможны проблемы с транспортом, проживанием, едой

Игрокам НХЛ дали понять, что в олимпийской деревне не будет все идеально.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Летом хоккеисты сборной Канады собрались в лагере перед Олимпиадой .

Тогда им дали понять, что обстановка на Играх не будет похожа на привычный для многих из них образ жизни в отеле Ritz-Carlton.

Им пообещали «улучшенные условия проживания в общежитии», в миланской олимпийской деревне, предупредили о вероятности длительных поездок на автобусе в час пик и задержек из-за мер безопасности по пути к месту соревнований и обратно. Игрокам даже в шутку посоветовали брать любой случайно попавшийся банан, чтобы запастись полезными перекусами, пока они живут в олимпийском пузыре.

«Когда приедете в Италию, поверьте мне: не все будет идеально», – сказала встречавшая хоккеистов шеф-повар сборной Канады Дженнифер Хейл.

«Когда вы участвуете в национальных чемпионатах или чемпионатах мира, вас окружают эксперты, которые знают, как помочь кому-то побить мировой рекорд в спринте или плавании или показать лучшие результаты в хоккее.

Олимпийские или Паралимпийские игры предназначены для того, чтобы собрать как можно больше спортсменов в одном месте. Это постепенный процесс, и невозможно предоставить все каждому спортсмену», – сказала президент и генеральный директор Федерации хоккея Канады Кэтрин Хендерсон.

Матчи олимпийского турнира будут проводиться в разное время, на разных аренах – «Санта-Джулия» (в 10-15 минутах езды на автобусе от деревни спортсменов) и «Ро» (45 минут в одну сторону «в хороший день»). Организаторы решили не выделять полосы для движения олимпийских автомобилей во время Игр. Это означает более трех часов в пути, если команда проведет утреннюю раскатку, а затем вернется вечером на игру.

В соответствии с протоколами безопасности Олимпиады, автобус команды будет запечатан после того, как все участники попадут в него, для перемещения из одной безопасной зоны в другую. При этом по прибытии потребуется дополнительный досмотр, если лента будет повреждена во время поездки.

Многие известные спортсмены, участвующие в летних Олимпийских играх, не посещают деревню, а предпочитают останавливаться в роскошных отелях. Но на Олимпиаде-2026 игроки НХЛ будут жить в общежитиях вместе с фигуристами и конькобежцами. Это прописано в соглашении, заключенном НХЛ и Ассоциацией игроков НХЛ с ИИХФ , которая действует от имени Международного олимпийского комитета. И хотя, по словам источников, знакомых с условиями соглашения, ничто не помешает игроку НХЛ покинуть олимпийскую деревню и бесплатно провести ночь в отеле во время турнира, не ожидается, что многие будут так делать в Милане.

«Некоторые спортсмены придерживаются определенных диет. У них есть диетологи, которые фокусируются на определенных аспектах их физиологии или биологии, которые им нужно максимально развить. Но когда вы едете на Олимпийские или Паралимпийские игры, вы едите в столовой. Вы сидите перед буфетчицей», – сказала Хендерсон.

Спортсмены также обязаны соблюдать правила спортивной деревни, в том числе – поддержание безалкогольной среды. Многим также приходится делить комнату с товарищами по команде. Такая практика была общепринятой и для команд НХЛ, но для ветеранов она теперь запрещена условиями коллективного договора.