«Флорида» забрала защитника Себранго с драфта отказов «Оттавы» на фоне травмы Куликова
Донован Себранго перешел во «Флориду» из «Оттавы».
«Пантерс» забрали 23-летнего защитника с драфта отказов «Оттавы» на фоне повреждения Дмитрия Куликова, который пропустит пять месяцев после операции на плече.
В этом сезоне Донован Себранго провел два матча за «Сенаторс» в регулярном чемпионате НХЛ и не отметился результативными действиями.
В прошлом сезоне защитник набрал 20 (8+12) очков в 50 играх в чемпионате АХЛ.
Канадец был выбран «Детройтом» под общим 63-м номером в третьем раунде драфта НХЛ-2020.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
