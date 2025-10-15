Ротенберг об Овечкине в «Динамо»: «Хотим видеть Сашу в России, но не вправе решать за него. Мы вместе играли летом, он в прекрасной форме»
Роман Ротенберг оценил шансы на возвращение Александра Овечкина в «Динамо».
– У Овечкина последний сезон в «Вашингтоне». Будете способствовать тому, чтобы через год он приехал в «Динамо»?
– Этот вопрос лучше задавать Овечкину. Конечно, мы хотим видеть Сашу в России и «Динамо». Но мы не вправе решать за него.
Мы с ним летом вместе играли. Он в прекрасной форме, поэтому он может еще играть и играть, – передает слова члена совета директоров «Динамо» Романа Ротенберга корреспондент Спортса’’ Дарья Романова.
