«Красная Машина-Юниор» проиграла все 12 матчей в МХЛ, разница голов – 17:60. Против «Сахалинских Акул» команда набрала 1-е очко в сезоне, уступив по буллитам

15 октября команда уступила «Сахалинским Акулам» (4:5 Б) по буллитам в матче Olimpbet Молодежной хоккейной лиги.
Таким образом, клуб из Красногорска набрал первый балл в чемпионате, но продлил серию поражений до 12 матчей подряд с начала этого сезона. Разница голов – 17:60.
«Красная Машина-Юниор», входящая в систему «Динамо», проводит дебютный сезон в МХЛ. Помимо них, в этом сезоне МХЛ еще не выигрывала только одна команда – МХК «Динамо-Карелия».
По данным Eliteprospects, средней возраст «Красной Машины-Юниор» составляет 17,71 год – это 9-й показатель в МХЛ из 39 команд. Самая молодая команда лиги – «Спутник» (16,97 лет).
