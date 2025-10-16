«Красная Машина-Юниор» проиграла все 12 матчей в МХЛ, разница голов – 17:60. Против «Сахалинских Акул» команда набрала 1-е очко в сезоне, уступив по буллитам

«Красная Машина-Юниор» проиграла во всех 12 матчах с начала сезона МХЛ.

15 октября команда уступила «Сахалинским Акулам» (4:5 Б) по буллитам в матче Olimpbet Молодежной хоккейной лиги.

Таким образом, клуб из Красногорска набрал первый балл в чемпионате, но продлил серию поражений до 12 матчей подряд с начала этого сезона. Разница голов – 17:60.

«Красная Машина-Юниор », входящая в систему «Динамо», проводит дебютный сезон в МХЛ . Помимо них, в этом сезоне МХЛ еще не выигрывала только одна команда – МХК «Динамо-Карелия».

По данным Eliteprospects, средней возраст «Красной Машины-Юниор» составляет 17,71 год – это 9-й показатель в МХЛ из 39 команд. Самая молодая команда лиги – «Спутник» (16,97 лет).

Ротенберг о дебюте «Красной Машины Юниор» в МХЛ: «Все только начинается. Вместе победим! Красная Машина – это великие победы сборной СССР, золото ОИ-2018»