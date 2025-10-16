«Лос-Анджелес» бесплатно выменял Комли из «Тампы». Кюмпер травмирован, Форсберг, вероятно, сыграет с «Питтсбургом»

Феникс Копли вернулся в «Лос-Анджелес».

Калифорнийский клуб выменял 33-летнего голкипера у «Тампы » за так называемую «будущую компенсацию».

Феникс Копли провел один матч за «Лос-Анджелес » в НХЛ в прошлом сезоне и сыграл 42 игры регулярном чемпионате АХЛ за фарм-клуб «Онтарио Рейн».

Изменения вызваны травмой нижней части тела у голкипера Дарси Кюмпера .

Скорее всего, вратарь Антон Форсберг сыграет в воротах «Кингс» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».