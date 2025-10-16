«Лос-Анджелес» бесплатно выменял Комли из «Тампы». Кюмпер травмирован, Форсберг, вероятно, сыграет с «Питтсбургом»
Феникс Копли вернулся в «Лос-Анджелес».
Калифорнийский клуб выменял 33-летнего голкипера у «Тампы» за так называемую «будущую компенсацию».
Феникс Копли провел один матч за «Лос-Анджелес» в НХЛ в прошлом сезоне и сыграл 42 игры регулярном чемпионате АХЛ за фарм-клуб «Онтарио Рейн».
Изменения вызваны травмой нижней части тела у голкипера Дарси Кюмпера.
Скорее всего, вратарь Антон Форсберг сыграет в воротах «Кингс» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Лос-Анджелеса»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости