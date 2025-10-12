  • Спортс
8

Терещенко о влиянии связки отца и сына Ларионовых на атмосферу в раздевалке: «Знаю, что было в «Торпедо», наслышан. Если в СКА происходит то же самое, это печально»

Алексей Терещенко высказался о связке отца и сына Ларионовых в СКА.

Клуб проиграл 5 матчей подряд и занимает девятое место в Западной конференции. В межсезонье СКА возглавил тренер Игорь Ларионов, после чего в клуб перешел форвард Игорь Ларионов-младший.

– У СКА очередная серия поражений, на этом фоне много разговоров ведется о том, что связка отца и сына Ларионовых не лучшим образом влияет на атмосферу внутри раздевалки. Может ли, на ваш взгляд, повториться сценарий, который был в прошлом сезоне в «Торпедо», когда «токсичных» хоккеистов выгоняли из команды?

– Я знаю, что было в «Торпедо», наслышан о той истории. Если в СКА сейчас происходит то же самое, то, конечно, это печально. Не хотелось бы, чтобы так было.

– Как относитесь к связке тренер-отец – хоккеист-сын? Не сказывается ли это на атмосфере внутри команды?

– Тут все зависит от людей и от того, как ведет себя тренер. Кудашов, например, нормально со своим сыном работал. Все возможно, просто нужно адекватно и правильно оценивать своего сына, – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.  

Сизов о причинах отстранения от игры за «Торпедо»: «Лучше быть токсичным, чем тепличным ребенком. Вот что я могу сказать, сами думайте, про кого я»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
