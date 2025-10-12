  • Спортс
  • Артюхин про 5 игр СКА без побед: «В команде нездоровое состояние – все напряжены и находятся на грани. Поражения сильно влияют на атмосферу»
Артюхин про 5 игр СКА без побед: «В команде нездоровое состояние – все напряжены и находятся на грани. Поражения сильно влияют на атмосферу»

Евгений Артюхин заявил, что в СКА сейчас нездоровая атмосфера.

Армейцы проиграли 5 матчей подряд в FONBET чемпионате КХЛ и занимают девятое место в Западной конференции.

– Конечно, поражения сильно влияют на атмосферу в команде. Понятно, что в СКА сейчас все расстроены от того, что не получается выиграть. Можно сказать, что в команде сейчас нездоровое состояние, все напряжены и находятся на грани.

Какой может быть позитив, когда нет побед? Но в команде есть опытные хоккеисты, которые выигрывали чемпионаты мира и Кубки Гагарина. Думаю, они смогут наладить микроклимат в команде.

– Способен ли главный тренер СКА Игорь Ларионов изменить ситуацию?

– Тут влияет очень много факторов: и работа тренерского штаба, и стиль игры, и исполнители. В этом году в СКА не угадали с иностранцами. У них слишком молодая вратарская линия, которая не способна вытаскивать все матчи. Ларионов пропагандирует специфический хоккей, который не всем игрокам подходит.

– Нападающий Николай Голдобин два матча подряд не попадает в состав СКА.

– Это виденье тренера. Если он считает, что это правильный шаг, значит, это может помочь. Посмотрим, сработает ли это, когда Николай выйдет на лед, – сказал бывший игрок СКА Евгений Артюхин.

Плющев о 9-м месте СКА: «Сомневаюсь, что смогут вылезти из этой ситуации. Не бывает, чтобы команда, находясь в крепком финансовом положении, показывала такую игру»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
