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  • Сизов о причинах отстранения от игры за «Торпедо»: «Лучше быть токсичным, чем тепличным ребенком. Вот что я могу сказать, сами думайте, про кого я»
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Сизов о причинах отстранения от игры за «Торпедо»: «Лучше быть токсичным, чем тепличным ребенком. Вот что я могу сказать, сами думайте, про кого я»

Антон Сизов высказался о том, что его отстранили от матчей в «Торпедо».

В январе 2024 года главный тренер нижегородцев Игорь Ларионов отстранил защитника от игр.

Ранее он перешел в московское «Динамо».

– Неприятная история с уходом из «Торпедо» для вас уже закончилась?

– Да, подошла к концу. Рад, что попал в такой великий и сильный клуб – «Динамо». Соскучился по хоккею, не играл восемь месяцев – это достаточно много. Держал себя в хорошей физической форме, тренировался.

– Поставьте точку: с кем вы поссорились?

– Я ни с кем не ссорился.

– Мы ведь до конца не знаем, за что вас отстранили.

– Мне никто никакую причину не назвал. Считаю, что для меня эта история закрыта. Командный успех все расставит на свои места.

– Вы ссорились с Ларионовым-младшим?

– Нет. То, что писали в СМИ, что я якобы поругался после игры, – это все неправда. Прекрасно помню, что мы играли с «Динамо», проиграли 1:6. После матча я быстро переоделся и пошел к родителям, которые меня ждали на арене.

– Кручинин рассказывал, что у него был хороший душевный разговор с Ларионовым, а после игры ему сказали не заходить в раздевалку. А как было у вас?

– У меня был разговор с Игорем Николаевичем в Минске перед матчем с «Динамо». А после него меня отстранили.

– Может быть, у вас есть ответ, но вы его не хотите говорить?

– История закрыта. Потом когда-нибудь это можно будет более подробно обсудить.

– Вы для себя понимаете причину?

– Такой причины, чтобы мне ее озвучили, не было.

– Еще одна версия гласит, что вы спаивали молодежь в самолете.

– Это полное вранье. Сами знаете, что когда ты приходишь с перегаром, то это сильно наказывается. Молодежь – не молодежь, неважно. Ты попал в первую команду, и пусть тебе будет 35 лет, 20 или 18 – ты должен отвечать за себя сам и учиться на своих ошибках.

– Еще одной из формулировок была ваша токсичность. Откуда это взялось?

– Лучше быть токсичным, чем тепличным ребенком. Вот что я могу сказать, а вы думайте сами, про кого я, – сказал защитник «Динамо» Антон Сизов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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алкоголь и спорт
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