Черкас о СКА: «Голдобин даже в таком состоянии способен набирать больше очков, чем некоторые игроки СКА – тех же Грималди и Ларионова-младшего. Николай все равно сильнее»

Сергей Черкас оценил игру Николая Голдобина.

Нападающий набрал 8 (2+6) очков в 11 матчах Фонбет чемпионата КХЛ за СКА в этом сезоне.

«Я могу сказать одно: воспитывать Голдобина не надо. Ему нужно правильно подобрать партнеров и правильно использовать.

Но даже в таком состоянии Голдобин способен набирать больше очков, чем некоторые игроки СКА, которые постоянно выходят в основном составе, например, тех же Ларионова-младшего или Грималди. Он все равно сильнее.

Если ему создать условия, он будет приносить результат, под который его и брали», – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.