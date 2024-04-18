Игорь Ларионов: «Мы убрали токсичных людей из «Торпедо» по ходу сезона. Может, чуть позже, чем следовало, но мы это сделали»

Игорь Ларионов заявил, что из «Торпедо» убрали токсичных людей по ходу сезона.

В нынешнем сезоне клуб занял седьмое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф команда уступила СКА в серии со счетом 1-4.

«Знаете, я каждому игроку задал три вопроса и дал время им ответить. Что не получилось, что нужно было сделать. И от каждого игрока получил ответ. Общая оценка за сезон получилась где‑то около тройки. Это говорит о том, что ребята недовольны сезоном, недовольны своим достижениям.

Мы идем другой дорогой, нежели другие клубы. Новые имена дают надежду, что мы все делаем правильно. По ходу сезона мы убрали токсичных людей из команды. Может, чуть позже, чем следовало, но мы это сделали.

Всегда внутри горит огонь, который очень сложно погасить. Если он гаснет, нужно заканчивать с этой профессией. Это очень важно, чтобы у каждого игрока внутри была мечта. Не хочу говорить по именам, но нам определенные вещи нужно подтянуть», – сказал главный тренер « » .