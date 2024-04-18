Игорь Ларионов: «Мы убрали токсичных людей из «Торпедо» по ходу сезона. Может, чуть позже, чем следовало, но мы это сделали»

Теги Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Матч ТВ Хоккей

Игорь Ларионов заявил, что из «Торпедо» убрали токсичных людей по ходу сезона.

В нынешнем сезоне клуб занял седьмое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф команда уступила СКА в серии со счетом 1-4.

«Знаете, я каждому игроку задал три вопроса и дал время им ответить. Что не получилось, что нужно было сделать. И от каждого игрока получил ответ. Общая оценка за сезон получилась где‑то около тройки. Это говорит о том, что ребята недовольны сезоном, недовольны своим достижениям.

Мы идем другой дорогой, нежели другие клубы. Новые имена дают надежду, что мы все делаем правильно. По ходу сезона мы убрали токсичных людей из команды. Может, чуть позже, чем следовало, но мы это сделали.

Всегда внутри горит огонь, который очень сложно погасить. Если он гаснет, нужно заканчивать с этой профессией. Это очень важно, чтобы у каждого игрока внутри была мечта. Не хочу говорить по именам, но нам определенные вещи нужно подтянуть», – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.

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17 комментариев
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Никто не должен говорить сыночке что он играет без ответственно и безболезненно.
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хахахаха, как обычно, ничего конкретно, сплошной популизм и лозунги😄😄😄
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вот поменяйте в заголовке фамилию с Ларионова на Ротенберг, 90% разницы не заметят
+13
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Ответ Евгений Мешков
вот поменяйте в заголовке фамилию с Ларионова на Ротенберг, 90% разницы не заметят
Ну это вы загнули . Там мыслей , кроме чужих нет . Кстати , я прочитал книгу о здоровом питании по которой живет Ларионов и многое взял на вооружение .
+7
-4
+3
Ответ Сергей 12
На Кручинина намекает?!
На Сизова
+3
0
+3
Про токсичных людей, даже если и правда,можно было не говорить публично. Убрали и убрали.
+2
0
+2
Он и умом богаче РР на порядок. Имел честь общения с ним до и после НХЛ.
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+2
Ответ Алексей Тор
Ларионов прошёл огонь и воду в хоккее,жизненного опыта выше крыши как создавать команду разберётся.
Не всякий солдат сможет стать генералом, даже если сильно захочет. Это не плохо и ни хорошо - просто это так.
+2
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+2
Игорь Николаевич профессор ! Снимаю шляпу , насколько человек умный и мудрый . Боюсь , что ваш посыл присвоит себе Роман Ротенберг и как минимум будет частично говорить тоже самое.
+6
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Ответ Провинция_52
На Сизова
Слишком хороший +/- у Сизова был...
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На Кручинина намекает?!
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Ларионов прошёл огонь и воду в хоккее,жизненного опыта выше крыши как создавать команду разберётся.
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Не болельщик Торпедо поэтому было бы интересно узнать о ком идёт речь и в чем они провинились конкретно.
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Вопрос к тренеру: А откуда "токсичные люди" в команде взялись? По собственному опыту знаю, что когда человека принимаешь на работу, ни один не сказал что он "токсичный", все готовы пахать день и ночь без всяких нарушений режима и прочее... Проходит какое-то время и ... "пора убирать токсичных".
Закончу тем с чего начал: вопрос к тренеру....
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Ответ КЕША
Ну это вы загнули . Там мыслей , кроме чужих нет . Кстати , я прочитал книгу о здоровом питании по которой живет Ларионов и многое взял на вооружение .
ну насчет питания-то спорить не буду - как он выглядит в свои 60+, это живая реклама.
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