Депутат Журова о расизме Сперцяна: «Представьте, что началось бы в международном сообществе, если на месте армянина был бы россиянин. Так вести себя нельзя, это некрасиво и некультурно»

Депутат Светлана Журова отреагировала на расистский скандал в чемпионате России.

«Ахмат» уступил «Краснодару » в 11-м туре Мир РПЛ (0:2). На 81-й минуте хавбек «быков» Эдуард Сперцян , высказывая претензии, подошел в упор к защитнику Усману Ндонгу и толкнул того грудью. Сенегалец дважды толкнул соперника в ответ схожим образом и во втором случае попал плечом в челюсть. Сперцян упал на газон с разбитой губой. Главный судья Инал Танашев изучил повтор и решил удалить Ндонга, а также наказать футболиста «Краснодара» желтой карточкой «за провокационные действия».

После матча Ндонг заявил, что Сперцян назвал его «черным говном ». Сперцян это опроверг: «Это он мне сказал: «La concha tu madre ». «Ахмат» обратится в КДК РФС .

«Российский футбольный союз разберется, свои меры наказания у них есть. Все‑таки все должно быть этично, по принципам честной игры. Тем более в футболе, в том числе российском, это не первый случай.

Так вести себя нельзя. Это некрасиво и некультурно. До полиции дело не дойдет, но нужно быть примером, если ты медийное лицо. Представьте, что началось бы в международном сообществе, если на месте армянина Сперцяна был бы россиянин.

Пример плохой, его разберет специальная комиссия, наверняка будет показательное наказание. Многие поймут, что так делать нельзя», – сказал олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Журова .

«Закрой рот, черное говно». Сперцяна обвиняют в расизме (он отрицает), «Ахмат» идет в КДК