  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Депутат Журова о расизме Сперцяна: «Представьте, что началось бы в международном сообществе, если на месте армянина был бы россиянин. Так вести себя нельзя, это некрасиво и некультурно»
53

Депутат Журова о расизме Сперцяна: «Представьте, что началось бы в международном сообществе, если на месте армянина был бы россиянин. Так вести себя нельзя, это некрасиво и некультурно»

Депутат Светлана Журова отреагировала на расистский скандал в чемпионате России.

«Ахмат» уступил «Краснодару» в 11-м туре Мир РПЛ (0:2). На 81-й минуте хавбек «быков» Эдуард Сперцян, высказывая претензии, подошел в упор к защитнику Усману Ндонгу и толкнул того грудью. Сенегалец дважды толкнул соперника в ответ схожим образом и во втором случае попал плечом в челюсть. Сперцян упал на газон с разбитой губой. Главный судья Инал Танашев изучил повтор и решил удалить Ндонга, а также наказать футболиста «Краснодара» желтой карточкой «за провокационные действия».

После матча Ндонг заявил, что Сперцян назвал его «черным говном». Сперцян это опроверг: «Это он мне сказал: «La concha tu madre». «Ахмат» обратится в КДК РФС.

«Российский футбольный союз разберется, свои меры наказания у них есть. Все‑таки все должно быть этично, по принципам честной игры. Тем более в футболе, в том числе российском, это не первый случай.

Так вести себя нельзя. Это некрасиво и некультурно. До полиции дело не дойдет, но нужно быть примером, если ты медийное лицо. Представьте, что началось бы в международном сообществе, если на месте армянина Сперцяна был бы россиянин.

Пример плохой, его разберет специальная комиссия, наверняка будет показательное наказание. Многие поймут, что так делать нельзя», – сказал олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Журова.

«Закрой рот, черное говно». Сперцяна обвиняют в расизме (он отрицает), «Ахмат» идет в КДК

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
logoЭдуард Сперцян
logoпремьер-лига Россия
logoАхмат
logoКраснодар
дискриминация
logoУсман Ндонг
logoМатч ТВ
Политика
logoРФС
Государственная дума
logoСветлана Журова
logoсборная Армении по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Закрой рот, черное говно». Сперцяна обвиняют в расизме, «Ахмат» верит «богобоязненному Усману» и идет в КДК
19157 минут назад
«Ахмат» о расизме Сперцяна в адрес Ндонга: «Требуем расследования РФС, мы доверяем богобоязненному Усману. Это не первый случай – Мамаев назвал Родолфо обезьяной в 2017-м»
141сегодня, 09:32
«Заявлять, что Сперцяна спровоцировали, низко, подло и не по-мужски. Вы же видели на картинке, что он идет и что-то говорит Ндонгу». Гендиректор «Ахмата» Айдамиров про конфликт игроков
32вчера, 20:24
Сперцян после стычки с Ндонгом: «Зубы придется делать, несколько верхних сломаны. А они дорогие»
71вчера, 20:12
«Ахмат» обратится в КДК РФС из-за слов Сперцяна Ндонгу: «Не позволим оскорблять наших игроков. Тем более, что это было на расисткой почве»
92вчера, 19:38
Главные новости
Чемпионат Франции. «Монако» Головина принимает «Ниццу», «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Лилля», «Лион» против «Тулузы»
87 минут назадLive
Первая лига. «Арсенал» сыграл вничью с «Соколом», «Торпедо» против «Черноморца», «Ротор» в гостях у «Нефтехимика»
8сегодня, 12:05
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Брентфорда», «Ньюкасл» против «Ноттингема»
8597 минут назадLive
Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Милана», «Наполи» сыграет с «Дженоа», «Удинезе» поделил очки с «Кальяри»
3340 минут назад
Гвардиола про Холанда: «Люди, пока не умерли, способны совершенствоваться. Эрлинг может стать лучше во всем, и он это знает»
18 минут назад
Угальде, Кисляк, Барко, Глебов, Жедсон, Мусаев – в составах «Спартака» и ЦСКА на дерби
3529 минут назад
Селюк о «Динамо»: «Уверен, многие сделки коррупционны, и в них участвует Карпин. Гафин не зря ушел, нужно провести аудит»
3139 минут назад
Губерниев про Израиль и ФИФА: «Лицемерие 2.0. Здесь они в политику не лезут, а там лезут. Вот такая сегрегация»
2653 минуты назад
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Севильи», «Атлетико» сыграет с «Сельтой», «Алавес» против «Эльче»
41сегодня, 12:00Live
«Брентфорд» раскатал «МЮ» – а «Сити»? Угадайте в Предикторе
сегодня, 12:00Телеграм
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Свищев про Сперцяна и Ндонга: «Расизму в нашей жизни нет места. РФС должен разобраться»
621 минуту назад
«Сочи» – «Пари НН» – 2:0, Сааведра забил. Онлайн-трансляция
524 минуты назадLive
ЦСКА – «Спартак». Угальде, Кисляк, Барко, Глебов – в стартовых составах
1037 минут назад
Андрей Канчельскис: «ЦСКА в 10 раз более организован, чем «Спартак», у армейцев преимущество. Плюс красно-белых начинает трясти, когда они рядом с первым местом»
9сегодня, 12:00
Слишкович покинет пост тренера «Оренбурга». Он уже попрощался с командой (Legalbet)
29сегодня, 11:29
«Диас – огромная потеря для «Ливерпуля». Луис прессинговал, жертвовал собой ради обороны, команде этого не хватает». Старридж об игроке «Баварии»
14сегодня, 11:14
«Оренбург» проиграл 4 матча подряд в РПЛ и идет 14-м. «Ростов» не уступает 6 игр кряду, не пропускает 4 тура и занимает 10-е место
3сегодня, 10:59
Израильская футбольная ассоциация про Хайкина: «Не предлагали Никите выступать за нашу сборную. Не рассматриваем этот вариант»
5сегодня, 10:28
Азмун не сыграет с Россией. Форвард сборной Ирана и «Шабаб Аль-Ахли» получил перелом малоберцовой кости
2сегодня, 10:20
Гаврилов за ужесточение лимита: «У нас играет хрен пойми кто, а не легионеры. Меньше надо привозить, лучше своих воспитывать и давать молодым шанс»
26сегодня, 10:11