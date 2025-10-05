Сергей Светлов: «СКА пока не добавляет в третьих периодах, не хватает движения. Видимо, есть какие-то моменты с психологией и физиологией»

Сергей Светлов высказался о проблемах СКА.

– Что со СКА?

– Насторожили три поражения армейцев Санкт-Петербурга от «Торпедо». Все-таки в нынешней расстановке Нижний Новгород – не самая мощная команда КХЛ. Но каждый раз она вытягивала победы, добавляя в концовках. То, что Санкт-Петербургу не хватало движения в третьих периодах – тревожный звонок.

– В чем заключается проблема третьих периодов?

– Заметил, что СКА неплохо проводит середины матчей, но имеет проблемы на их старте и финише. Видимо, есть какие-то моменты с психологией и физиологией.

Сейчас в КХЛ очень короткие предсезонки, поэтому большую роль играют тренеры по физподготовке. Одна-две ошибки в подготовительном цикле – и могут пойти травмы, а также проблемные ситуации как раз в концовках.

Понятно, что после одного месяца чемпионата сложно сделать однозначные выводы. Но беспокоит, что СКА пока не добавляет в третьих периодах, плюс есть травмы. И это, кстати, касается не только клуба из Санкт-Петербурга, – сказал олимпийский чемпион-1988, чемпион мира-1986 и участник Тренерского совета ФХР.