  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Сергей Светлов: «СКА пока не добавляет в третьих периодах, не хватает движения. Видимо, есть какие-то моменты с психологией и физиологией»
1

Сергей Светлов: «СКА пока не добавляет в третьих периодах, не хватает движения. Видимо, есть какие-то моменты с психологией и физиологией»

Сергей Светлов высказался о проблемах СКА.

– Что со СКА?

– Насторожили три поражения армейцев Санкт-Петербурга от «Торпедо». Все-таки в нынешней расстановке Нижний Новгород – не самая мощная команда КХЛ. Но каждый раз она вытягивала победы, добавляя в концовках. То, что Санкт-Петербургу не хватало движения в третьих периодах – тревожный звонок.

– В чем заключается проблема третьих периодов?

– Заметил, что СКА неплохо проводит середины матчей, но имеет проблемы на их старте и финише. Видимо, есть какие-то моменты с психологией и физиологией.

Сейчас в КХЛ очень короткие предсезонки, поэтому большую роль играют тренеры по физподготовке. Одна-две ошибки в подготовительном цикле – и могут пойти травмы, а также проблемные ситуации как раз в концовках.

Понятно, что после одного месяца чемпионата сложно сделать однозначные выводы. Но беспокоит, что СКА пока не добавляет в третьих периодах, плюс есть травмы. И это, кстати, касается не только клуба из Санкт-Петербурга, – сказал олимпийский чемпион-1988, чемпион мира-1986 и участник Тренерского совета ФХР.

Опубликовано: Sports
Источник: Russia-hockey.ru
logoСКА
logoКХЛ
logoСергей Светлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Никита Коростелев: «Ларионов – тренер с большой буквы, но мне не принципиально, кто стоит на скамейке соперника, даже если это Гретцки»
сегодня, 10:32
Михаил Григоренко: «Для меня ЦСКА – более интересный соперник, чем СКА»
сегодня, 09:48
Локомотив – СКА – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Чемпионат КХЛ, 6 октября 2025
сегодня, 09:18Пользовательская новость
Рыбин об отставке Ларионова из СКА: «Вброс. Увольнять его не нужно, команда пока строится. Но надо, наверное, что-то больше давать, чем ягоду и малину»
6сегодня, 06:40
Поляков о СКА после 1:3 от «Спартака»: «Почему-то перестали выполнять элементарные вещи. Москвичи ничем не удивили, мы знали, как играть против них»
1сегодня, 06:25
Главные новости
КХЛ. «Сибирь» принимает «Барыс», «Металлург» в гостях у «Спартака», «Салават» сыграет с «Сочи», ЦСКА – с «Северсталью», «Торпедо» против «Динамо» Москва
3052 минуты назадLive
Кузнецов не сыграет со «Спартаком» и против «Торпедо» в Нижнем Новгороде
6сегодня, 09:32
Епанчинцев об отсутствии конкуренции в «Сибири»: «Игроки понимали безнаказанность, тренерский штаб с болельщиками это видели. Мы не могли хоккеиста наказать за ошибку»
4сегодня, 09:17
Евгений Митякин: «Овечкин – легенда хоккея. Если бы он вернулся в КХЛ, за ним и за лигой начали бы следить еще больше в Америке»
5сегодня, 08:58
Купер про 322 минуты штрафа в предсезонной игре «Тампы» и «Флориды»: «Две невероятно гордые команды, не скрывающие чувств»
2сегодня, 08:32
Епанчинцев об увольнении из «Сибири»: «Разговор с руководством оказался коротким, было неприятно. Ситуацию можно было исправить»
3сегодня, 07:55
Фаворит драфта НХЛ-2026 Маккенна забил 1-й гол в NCAA – в матче с университетом Аризоны. У 17-летнего форварда 1+2 в 2 играх в сезоне, болельщики соперника его освистывали
2сегодня, 07:40
Рыбин об отставке Ларионова из СКА: «Вброс. Увольнять его не нужно, команда пока строится. Но надо, наверное, что-то больше давать, чем ягоду и малину»
6сегодня, 06:40
Судьи отменили 8-й гол «Флориды» в матче с «Тампой» на предсезонке, так как на льду был удаленный до конца игры Миккола
2сегодня, 04:15
Овечкин остался без очков на предсезонке НХЛ, сыграв в 2 матчах. У него 4 броска, 1 хит и 1 потеря за 14:04 против «Коламбуса»
5сегодня, 03:15
Ко всем новостям
Последние новости
Евгений Артюхин: «У Дриджера есть потенциал, ему надо дать время. Стиль игры нашего хоккея отличается от североамериканского – он более комбинационный»
15 минут назад
Дюбе о трех подряд поражениях «Трактора»: «Это отстойная серия. У нас могут быть подготовлены оправдания, но им нет места в хоккее»
45 минут назад
Никита Коростелев: «Ларионов – тренер с большой буквы, но мне не принципиально, кто стоит на скамейке соперника, даже если это Гретцки»
сегодня, 10:32
Форвард «Металлурга» Исхаков: «У Разина психологический, индивидуальный подход к хоккеистам. У нас есть все шансы выиграть Кубок Гагарина»
1сегодня, 10:18
Форвард «Шанхая» Эллис о трех победах подряд: «Мы уже две недели готовимся по одной методике. Если ты выкладываешься на льду все 60 минут, это приносит свои плоды»
сегодня, 09:58
Михаил Григоренко: «Для меня ЦСКА – более интересный соперник, чем СКА»
сегодня, 09:48
Андрей Никонов: «Неудачи сплотят «Трактор», мы пройдем через кризис рука об руку. Гру – классный специалист»
1сегодня, 08:48
Руслан Исхаков: «У Шабанова все будет хорошо в «Айлендерс». Он справится»
сегодня, 08:17
Гру о голах Григоренко в концовках: «Чем больше я узнаю его, тем больше вижу в нем хорошего человека и лидера, который хочет побеждать»
1сегодня, 07:25
Форвард «Шанхая» Вагнер про 2+1 против «Трактора» при дебюте в КХЛ: «Приятно обыграть таких упертых соперников, ценность голов выше. Тренеры – мои канадцы, понимаю все требования»
сегодня, 07:10