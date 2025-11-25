Троц о «Нэшвилле»: «Мы не забиваем голы – это самое неприятное. У нас есть Форсберг, Стэмкос и Маршессо – мы должны забрасывать чаще»
Барри Троц пожаловался на игру «Нэшвилла» в атаке.
Генеральный менеджер «Нэшвилла» Барри Троц выразил недовольство игрой команды в нападении.
«Предаторс» занимают последнее место в сводной таблице НХЛ, набрав 16 очков в 22 матчах. Они также забили меньше всех в лиге – 52 гола.
«Самое неприятное и раздражающее – это то, что мы просто не забиваем голы. Посмотрите на имена в нашем составе, мы должны забрасывать чаще.
У нас есть Форсберг, Стэмкос, Маршессо, и мы все думаем, что будем забивать», – сказал Троц.
Троц о 32-м месте «Нэшвилла» в НХЛ: «Мне, #####, нужно больше от игроков. Когда кто-то владеет шайбой и отдает ее сопернику – это не вина тренера. Состав неидеален – беру на себя ответственность»
