Третьяк об иностранных вратарях в КХЛ: «Надо доверять нашим, их класс выше. Почему-то считается, что если вратарь из Америки, то он лучше нашего»

Владислав Третьяк поделился мнением об иностранных вратарях в КХЛ.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк считает, что клубы FONBET КХЛ излишне доверяют иностранным вратарям.

По ходу сезона три клуба расстались с голкиперами, приехавшими из Северной Америки этим летом (Крис Дриджер – «Трактор», Луи Доминге – «Сибирь», Спенсер Мартин – ЦСКА).

«В КХЛ немного другой хоккей в отличие от Северной Америки. Поэтому канадцы и американцы не все могут показывать тот результат, который показывали там. И у нас почему-то считается, что если вратарь оттуда, то он лучше нашего.

Я так не считаю, учитывая, что в Америке играют около 10 наших вратарей. И это доказывает, что наш класс выше. Но почему-то наши клубы приглашают иностранных вратарей, хотя надо доверять нашим», – сказал Третьяк.

