«Красная Машина-Юниор» проиграла «СКА-1946» со счетом 0:12 в МХЛ. У проекта Ротенберга 24 поражения в 24 матчах, разница шайб – 32:135

«Красная Машина-Юниор» проиграла «СКА-1946» со счетом 0:12.

В матче регулярного чемпионата Olimpbet МХЛ «Красная Машина-Юниор» проиграла «СКА-1946 » со счетом 0:12.

Команда входит в систему «Динамо» и проводит дебютный сезон в лиге. Она набрала 1 очко в 24 матчах, потерпев 24 поражения при разнице шайб 32:135.

«Красная Машина-Юниор » остается единственной командой Olimpbet МХЛ из 39, не побеждавшей в текущей регулярке.

Клуб был создан по инициативе бывшего главного тренера СКА Романа Ротенберга , сейчас входящего в совет директоров «Динамо ».

Ротенберг выступил перед студентами МГИМО: «Поделился опытом, поговорили о значении международных проектов, экономики, хоккейных традициях, идеологии «Красной Машины»