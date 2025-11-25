«Красная Машина-Юниор» проиграла «СКА-1946» со счетом 0:12 в МХЛ. У проекта Ротенберга 24 поражения в 24 матчах, разница шайб – 32:135
«Красная Машина-Юниор» проиграла «СКА-1946» со счетом 0:12.
В матче регулярного чемпионата Olimpbet МХЛ «Красная Машина-Юниор» проиграла «СКА-1946» со счетом 0:12.
Команда входит в систему «Динамо» и проводит дебютный сезон в лиге. Она набрала 1 очко в 24 матчах, потерпев 24 поражения при разнице шайб 32:135.
«Красная Машина-Юниор» остается единственной командой Olimpbet МХЛ из 39, не побеждавшей в текущей регулярке.
Клуб был создан по инициативе бывшего главного тренера СКА Романа Ротенберга, сейчас входящего в совет директоров «Динамо».
Ротенберг выступил перед студентами МГИМО: «Поделился опытом, поговорили о значении международных проектов, экономики, хоккейных традициях, идеологии «Красной Машины»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт МХЛ
