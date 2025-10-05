  • Спортс
0

Никита Коростелев: «Ларионов – тренер с большой буквы, но мне не принципиально, кто стоит на скамейке соперника, даже если это Гретцки»

Никита Коростелев высоко отозвался об Игоре Ларионове.

В пятницу «Спартак» обыграл СКА (3:1). Коростелев отметился заброшенной шайбой.

– Что чувствует хоккеист, когда выходит играть против команды Игоря Ларионова‑старшего?

– Наверное, сейчас мы уже к этому привыкли. Всем понятно, какой он был игрок и какой зрелищный хоккей он преподает. Это человек, игрок и тренер с большой буквы. Но я не думаю, кто стоит на скамейке соперника, мне не принципиально, даже если это Уэйн Гретцки, – сказал форвард «Спартака».

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoНикита Коростелев
logoМатч ТВ
logoСКА
logoКХЛ
logoИгорь Ларионов
logoСпартак
